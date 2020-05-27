Ветер Любви 2 сезон 15 и 16 серия смотреть онлайн и обзор 27-05-2020

Ветер Любви 59 и 60 серия смотреть онлайн 27-05-2020 / 1+1

Драматический турецкий сериал Ветер любви 2 сезон уже можно смотреть онлайн. Новые 15 и 16 серии (59 и 60 серия) вышли 27 мая в 17:15 на 1+1. Миран договорился с Хазаром о сотрудничестве, но Азизе об этом доложила охрана. Миран приглашает подругу Реян и покупает жене одежду, чем спровоцировал скандал. Азат требует встречи с Реян, чем выводит из себя Мирана, но Реян тайно отправляется на встречу с ним.

Что показали в 59 и 60 сериях сериала Ветер Любви- смотрите и читайте на Главреде. Сериал выходил по буднях в 17-15.

Ветер Любви 59 серия смотреть онлайн и обзор 27-05-2020

Миран решает таки сотрудничать с Хазаром, но тот требует поделиться информацией. Миран звонит подруге Реян Мелике, и зовет ее в гости к Реян. Азат встречается с Элив и требует встречи с Реян - хоть через парадную дверь Аслан-беев, хоть как.

Когда к Реян приходит Мелике, Азизе устраивает скандал с выдворением ее из дома, но вовремя подоспел Миран, который всех поставил на место. Однако, Реян все равно завела с ним разговор о том, чтобы встретиться с Азатом. Миран приходит в ярость, и категорически против встречи с Азатом.

Ветер любви 59 серия смотреть онлайн 27-05-2020:

Ветер Любви 60 серия смотреть онлайн и обзор 27-05-2020

Реян и Азат договорились встретиться в кафе, но их заметили не только жители Мидьята, но и Султан с дочкой. Хотя Реян и убедила Азата, что она с Мираном по своей воле, у людей сложилось впечатление.

Через пару часов в том же заведении Насуху рассказали, что Реян и Азата видели вместе - он хотел ее забрать, а потом они ушли вместе.

Вечером Султан устроила подставу Реян - она поставила под сомнение ее честь, рассказав о встрече Реян с Азатом, надеясь спровоцировать скандал.

Однако никто не знал, что Миран с Реян договорились, что она встретится с Азатом, и закроют тему навсегда - так что скандал не удался.

Азизе становится плохо, и Гюнюль кидается в ее комнату, а там находит документы, которые подтверждают, что Ферат не просто сын Эсмы - она его усыновила. Учитывая, что на него переписано все имущество - это заинтересовало Гюнюль.

В это время Насух устраивает в своем доме истерику из-за Азата и Реяна.

Ветер любви 60 серия смотреть онлайн 27-05-2020:

Все серии 1 и 2 сезона Ветер любви вышли на 1+1. Также, они будут доступны онлайн на видео библиотеке канала. Все обзоры на серии турецкого сериала Ветер любви можете прочитать на Главреде.