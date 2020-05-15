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Ветер любви 2 сезон - когда будет продолжение сериала

15 мая 2020, 19:40

Последняя серия 1 сезона сериала Ветер любви на 1+1 вышла 15 мая, но всех интересует, когда выходит 2 сезон сериала Ветер любви.

Ветер любви 2 сезон - дата выхода и актеры
Ветер любви 2 сезон - дата выхода и актеры / 1+1

Турецкая драма Ветер Любви 2 выходит онлайн на 1+1. Ветер любви 2 сезон выходит сразу после окончания первого. Во втором сезоне наконец раскрываются настоящие причины вражды и интриги между семьями Шадоглу и Аслан-беями.

Ветер Любви 2 выходит уже 16 мая 2020 на 1+1.

По сюжету сериала Ветер Любви Миран - внук Азизе Аслан-бей Миран под чужим именем женит на себе дочь кровного врага, чтобы отомстить за смерть матери, но сам влюбляется в нее.

Когда месть совершена, он осознает, что натворил, и пытается спасти их любовь и отношения, но поступок уже сделан, и вражда между семьями разгорается все больше и больше.Читайте такжеВетер любви - сколько серий и график выхода на 1+1

В конце 1 сезона Миран идет на максимальные жертвы, чтобы вернуть Реян, но она требует от него забыть о вражде. Но после 28 лет ненависти это сделать крайне непросто.

Ветер любви 2 сезон актеры и роли

  • Акын Акынозю – Миран, главный герой сериала, который рос без отца

  • Эбру Шахин – Рейян, главная героиня, в которую безумно влюбился Миран

  • Айда Аксель – Азизе Асланбей, бабушка Мирана.

  • Серхат Тутумлуэр – Хазар Шадоглу, отец Рейян.

  • Илай Эркек – Ярен Шадоглу, двоюродная сестра Рейян, которая также влюбляется в Мирана.

  • Ахмет Тансу Ташанлар – Азат Шадоглу;

  • Гюльчин Сантыроглу

  • Маджит Сонкан

  • Сердар Озер

  • Ойя Унустасы

  • Тансу Ташанлар

  • Сервет Пандур

  • Инджи Шен

  • Эда Башламышлы

Ветер любви 2 сезон сюжет

Во втором сезоне наконец открывается правда о том, кто родители Мирана и Реян, а они наконец почти что оказываются вместе. Но проблема в том, что противостояние - не просто из-за смерти сынов Аслан-бей. Противостояние длится десятилетиями, и обе семьи подчиняются четким правилам, в которых есть санкции за их нарушение.

Именно с этим наказанием сталкиваются Миран и Реян во втором сезоне. Если в первом сезоне они пытались спасать свою любовь, то во втором сезоне они обязаны спасти свои семьи в Мирьяте.

Ветер любви 2 сезон смотреть онлайн трейлер:

Оригинальный турецкий сериал уже закончился на 2 сезоне - пока что неизвестно, будет ли в нем 3 сезон. Судя по тому, что на 1+1 выходит Ветер Любви 2 сезон - 1 серия, канал планирует показывать весь сезон. Однако, на сегодня официально нет комментариев от канала о выходе 2 сезона. В крайнем случае, есть вероятность, что Ветер любви 2 выйдет на 1+1 осенью 2020.

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