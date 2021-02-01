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Ветер любви 2021 - дата и график выхода новых серий

1 февраля 2021, 15:02

В 2020 году канал 1+1 показал три сезона сериала Ветер любви. Когда и как смотреть новый сезон сериал - читайте на Главреде.

Ветер любви 2 сезон - дата выхода и актеры
Ветер любви 2021 - дата выхода и актеры / 1+1

Турецкая драма Ветер Любви в 2021 году выходит онлайн на 1+1. Ветер любви 4 сезон выходит после съемок оригинального сериала в Турции. В новом сезоне начинают изучать своего нового противника - третью сторону, которая разжигает вражду и интриги между семьями Шадоглу и Аслан-беями.

Ветер любви 2021 выходит 1 февраля на 1+1 в 17-10. Все новые серии будут выходить на 1+1 по две по будням кроме пятницы ежедневно в 17-10.

Также почитать краткий обзор серий можно будет на Главреде. Однако смотреть онлайн сериал можно будет или с задержкой в несколько дней, или по подписке на сайте 1plus1.video. Список серий и график выхода сериала Ветер любви может меняться еженедельно.

Ветер любви 2021 - сюжет

По сюжету сериала Ветер Любви Миран - внук Азизе Аслан-бей Миран под чужим именем женит на себе дочь кровного врага, чтобы отомстить за смерть матери, но сам влюбляется в нее.

Когда месть совершена, он осознает, что натворил, и пытается спасти их любовь и отношения, но поступок уже сделан, и вражда между семьями разгорается все больше и больше.Читайте такжеВетер любви - сколько серий и график выхода на 1+1

В конце 1 сезона Миран идет на максимальные жертвы, чтобы вернуть Реян, но она требует от него забыть о вражде. Но после 28 лет ненависти это сделать крайне непросто.

В третьем сезоне Аслан-беи и Шадоглу выясняли происхождение Реян и отношение между ее отцом, матерью и родителями Мирана, а также преодолевали препятствия, которые им ставила коварная Султан.

В продолжении сериала появится новый персонаж, тото "третий лишний", который станет причиной напряжения в отношениях между главными героями, влюбленными Реян и Миран.

В новой части на экраны вернется Фериде Четин, сыгравшая мать главной героини Зехра Шадоглу. Новый сезон пронизан драматическими событиями и неожиданными сюрпризами. В это раз создатели обещают развязку истории, и она будет невероятной.

Ветер любви 2021 - актеры и роли

  • Акын Акынозю – Миран, главный герой сериала, который рос без отца

  • Эбру Шахин – Рейян, главная героиня, в которую безумно влюбился Миран

  • Айда Аксель – Азизе Асланбей, бабушка Мирана.

  • Серхат Тутумлуэр – Хазар Шадоглу, отец Рейян.

  • Илай Эркек – Ярен Шадоглу, двоюродная сестра Рейян, которая также влюбляется в Мирана.

  • Ахмет Тансу Ташанлар – Азат Шадоглу;

  • Гюльчин Сантыроглу

  • Маджит Сонкан

  • Сердар Озер

  • Ойя Унустасы

  • Тансу Ташанлар

  • Сервет Пандур

  • Инджи Шен

  • Эда Башламышлы

Ветер любви 2021 смотреть онлайн трейлер:

Оригинальный турецкий сериал Ветреный был отснят в Турции. 1+1 приобрел права на показ сериала, и разбил его на сезоны и серии, которые не отвечают оригиналу. В турецком сериале Ветренный 3 сезона и 54 серии. Пока что официальные создатели не подтвердили, что сериал заканчивается на событиях последнего сезона.

Трансляция последних серий Ветренного в Турции началось с 10 января 2021 года

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