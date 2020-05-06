Ветер любви 32 серия смотреть онлайн и обзор 06-05-2020

Ветер Любви 32 серия смотреть онлайн 06-05-2020 / 1+1

Новый драматический турецкий сериал Ветер любви уже можно смотреть онлайн. 32 серия вышла 6 мая в 17:15 на 1+1. Также доступен просмотр онлайн. Азат и Миран соперничают за то, чтобы Реян поехала с ними. Хазар находит Реян, и привозит домой. Султан рассказывает правду про родителей Мирана.

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Азат и Миран чуть не убили друг друга за Реян, но девушка не хочет видеть ни одного из них. Приезжает Хазар Шадоглу, который объявляет Мирана кровным врагом. Дома он договаривается с Насухом - тот не раскрывает происхождение Реян и дома ее никто не обижают, а за это Хазар с семьей остаются в семейной вилле Шадоглу.

Когда Миран вернулся домой, он накинулся на Гюнюль за вранье. Однако Султан кинулась спасать Гюнюль, и раскрыла Мирану правду о настоящих отношениях его родителей.

Азизе проговорилась, что Миран - на самом деле Шадоглу, сын Хазара а Гюнюль - на самом деле Аслан-бей.

Ветер любви 32 серия смотреть онлайн 06-05-2020:

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