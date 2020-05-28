Ветер Любви 2 сезон 61 и 62 серия смотреть онлайн и обзор 28-05-2020

Ветер Любви 61 и 62 серия смотреть онлайн 28-05-2020 / 1+1

Драматический турецкий сериал Ветер любви 2 сезонуже можно смотреть онлайн. Новые 17 и 18 серии (61 и 62 серия) вышли 28 мая в 17:15 на 1+1. Джихан обещает Насуху, что сделает Элиф женой Азата , Хазар едет на встречу с кое-кем в дома Аслан-беев, чтобы узнать всю правду про Реян. Миран и Реян трогательно развлекаются и проводят время вместе.

Что показали в 61 и 62 сериях сериала Ветер Любви - смотрите и читайте на Главреде. Сериал выходил по буднях в 17-15

Ветер Любви 61 серия смотреть онлайн и обзор 28-05-2020

Мирани Реян трогательно и романтично проводят время дома в усадьбе Аслан-беев, и потом собираются ложиться - Миран признается, что не будет трогать Реян, пока она сама не захочет, и не будет спать в кровати без нее. Поа девушка ложится спать в кресле, засыпает на полу. Реян же тихонько собирается и клеит ракушку, которую случайно разбила, когда они обсуждали Азата на трассе.

Хазар встречается с кем-то из дома Алсан-беев, кто знал его возлюбленную - мать Мирана. Оказывается, это Эсма - она родственница. Выясняется также, что Ферат - нечто вроде заложника у Азизе.

Джихан заявляет Насуху, что хочет женить Азата на Элиф.

Ветер любви 61 серия смотреть онлайн 28-05-2020:

Ветер Любви 62 серия смотреть онлайн и обзор 28-05-2020

Миран везет Азизе и Реян в центр Мидьята, чтобы пресечь разговоры об Реян и Азате. Азизе через силу соглашается, но не может стерпеть, чтобы не уколоть Мирана и Реян, вспомнив, как встретила Реян в городе - когда ей объясняли, что вражда прекратится, если она выйдет за Мирана. В ответ Реян спросила, почему Азизе не рассказала Мирану о записке.

Ветер Любви 2 сезон 17 и 18 серия / 1+1

В итоге, оказывается, что Реян все рассказала Мирану, а манипуляция Азизе не вышла. Реян признается Мирану, что она его сильно любит, но боялась, что он не поймет ее и не поверит, если сразу все расскажет.

Тем временем, в доме Шадоглу узнают, что мать Реян беременна, а Гюль потеряла сознание после того, как Ярен ее толкнула и наговорила гадостей про Реян.

Ветер любви 62 серия смотреть онлайн 28-05-2020:

Все серии 1 и 2 сезона Ветер любви вышли на 1+1. Также, они будут доступны онлайн на видео библиотеке канала. Все обзоры на серии турецкого сериала Ветер любви можете прочитать на Главреде.