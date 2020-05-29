Ветер Любви 2 сезон - что было в 63 и 64 серии 29-05-2020

Ветер Любви 63 и 64 серия смотреть онлайн 29-05-2020 / 1+1

Драматический турецкий сериал Ветер любви 2 сезонуже можно смотреть онлайн. Новые 19 и 20 серии (63 и 64 серия) вышли 29 мая в 17:15 на 1+1. Миран устраивает Реян встречу с отцом, и сам с ним договаривается о поисках нападавших на Реян. Хазар рассказывает Реян правду про вражду с Аслан-беями и мать Мирана. Ярен попадает в немилость Насуха, потому что расстроила Гюль, и та теряет сознание. Миран и Реян привозят Гюль на ужин к Аслан-беям, а потом едут на свадьбу к другу Мирана. Захра признается Хазару, что беременна, а Азизе устраивает ужасную трагедию.

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Ветер Любви 63 серия смотреть онлайн и обзор 29-05-2020

Миран встречается с Хазаром, и соглашается на сотрудничество в поисках третьего врага, а дома обещает Реян организовывать встречи с родителями в гостинницах Аслан-беев. На встрече Хазар рассказывает, что с матерью Мирана у него была любовь, но его призвали, а ее отдали замуж за Аслан-бея. Кольцо, которое носить Реян подарил Хазар.

Гюнюль же донимает Азизе местью, науськаная матерью. Ярен толкает Гюль, и говорит много гадостей о ней и Реян.

Ветер любви 63 серия смотреть онлайн 29-05-2020:

Ветер Любви 64 серия смотреть онлайн и обзор 29-05-2020

Гюль стало плохо из-за нападок Ярен, она теряет сознание, и Шадоглу вызывают врача. Ярен впадает в немилось из-за своей натуры интригантки. Гюль просится к Реян и Мирану, и те сначала приезжают к Шадоглу, а потом везут ее на ужин к Аслан-беям, где Миран неожиданно везет сестер на свадьбу друга. Пока Гюль игралась, Мирана и Реян попросили исполнить свадебный танец - они с удовольствием "зажгли" на свадьбе. Но, когда ночью привезли Гюль домой, и уложили - Мирану пришел странный звонок - кто-то что-то сделал для него чисто.

В это время у Шадоглу случился гвалт, из-за решения Хазара дать Гюль Мирану. А перед сном жена призналась ему, что также беременна - как и жена Джихана.

Ветер любви 64 серия смотреть онлайн 29-05-2020:

Все серии 1 и 2 сезона Ветер любви вышли на 1+1. Также, они будут доступны онлайн на видео библиотеке канала. Все обзоры на серии турецкого сериала Ветер любви можете прочитать на Главреде.