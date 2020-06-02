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Ветер Любви 2 сезон - что было в 67 и 68 серии 02-06-2020

2 июня 2020, 16:30

Новые 67 и 68 серии Ветра Любви на 1+1 уже вышли онлайн. Что было в 67 и 68 серии турецкого сериала Ветер Любви 02-06-2020 читай и смотри на Главреде.

Ветер Любви 67 и 68 серия смотреть онлайн 02-06-2020
Ветер Любви 67 и 68 серия смотреть онлайн 02-06-2020 / 1+1

Драматический турецкий сериал Ветер любви 2 сезонуже можно смотреть онлайн. Новые 23 и 24 серии (67 и 68 серия) вышли 2 июня в 17:15 на 1+1.

Мирана мучают кошмары - он разрывается между Реян и матерью, которых забирают Азизе и Хазар в его снах. Реян уговаривает отца поговорить с Мираном о прошлом, но Миран обвиняет Хазара в убийстве отца и матери.

Азата пытаются свести с Элиф, а Хазар встречается с Эсмой, и ее поймал Ферат.

Что показали в 67 и 68 сериях сериала Ветер Любви - смотрите и читайте на Главреде. Сериал выходил по буднях в 17-15

Ветер Любви 67 серия смотреть онлайн и обзор 02-06-2020

Мирану постоянно снится, что он теряет Реян - ее забирает Азизе, в то время, как мать забирает Хазар. Реян встречается с отцом у Шадоглу, и просит его поговорить с Мираном и открыть ему правду.

Однако, Миран прилетел в Шадоглу и запретил Хазару поднимать тему об родителях Мирана, потому что он их убил. Это сильно задело Шадоглу - Джихан решил женить Азата на Элиф и они решили действовать вместе с женой против Аслан-беев. Тем более, что Насух утверждает, что они смогли вернуть все, что Аслан-беи у них отобрали по договору, который подписали с Мираном.

Азизе пребывает в глубоком шоке из-за размолвки с Мираном, но готовит новый план.

Ветер любви 67 серия смотреть онлайн 02-06-2020:

Ветер Любви 68 серия смотреть онлайн и обзор 02-06-2020

Джихан уговаривает Азата взять в жены Элиф. Реян же устраивает истерику Мирану, когда он вернулся от Шадоглу - ей позвонила подруга и рассказала, что произошло в особняку. В итоге, Миран запретил ей видеться с отцом.

Хазар потребовал встречи с Эсмой - сестрой Дильшах, матери Мирана, и попросил повлиять на Мирана, упрекая ее в том, что как же ей не стыдно перед Дильшах. Но после разговора, ее застукал Ферат - он потребовал объяснений, которых не дал.

Эсма читает письмо Дильшах - она писала Хазару, что Миран - его сын, и что она просила встретиться с Хазаром "в пятницу утром на их месте", чтобы сбежать и начать новую жизнь.

Миран ругается с Фератом, который обиделся на то, что Миран не стал рассказывать другу о разоблачении заговора Азизе.

Сама же Азизе встретилась с Ханифе и сказала ей, что отправляется обратно в Карс.

Ветер любви 68 серия смотреть онлайн 02-06-2020:

Все серии 1 и 2 сезона Ветер любви вышли на 1+1. Также, они будут доступны онлайн на видео библиотеке канала. Все обзоры на серии турецкого сериала Ветер любви можете прочитать на Главреде.

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