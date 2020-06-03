Ветер Любви 2 сезон - что было в 69 и 70 серии 03-06-2020

Ветер Любви 69 и 70 серия смотреть онлайн 03-06-2020 / 1+1

Драматический турецкий сериал Ветер любви 2 сезонуже можно смотреть онлайн. Новые 25 и 26 серии (69 и 70 серия) вышли 3 июня в 17:15 на 1+1. Миран с Реян постоянно спорят об их отношениях - Реян старается достучаться до чувств Мирана, но пока тщетно. Хазар Шадоглу находит мужчину, который навел Мирана и Хазара на неправильный путь в поисках Реян. Азизе узнает, что за ней следит Миран и устраивает ему цирк на кладбище. Миран ругается с Ряен и убегает в поле кататься на коне, а девушка следует за ним, он проводят целый романтический день вдвоем. Хазар пытается пробраться в дом Аслан-беев, но падает и разбивается. Реян бросает Мирана.

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Ветер Любви 69 серия смотреть онлайн и обзор 03-06-2020

Хазар Шадоглу привел в дом Аслан-беев мужчину, которому Ферат дал уйти, и который повел Мирана неправильным путем поиска Реян, но происходит нечто непонятное, все неузнают мужчину, и его отпускают. Он успевает передать Азизе записку - от тех же врагов, что и передали записку через Реян. Миран ругается с Реян из-за неверия ее отцу, и начинает следить за Азизе. Та провоцирует его, узнав о слежке - едет на кладбище и плачет крокодильими слезами о его матери. После этого Миран утром бросает все и едет в поле кататься на лошади. Реян следует за ним.

В это время Азизе тайно собралась и переехала в Карс - где они жили ранее.

Ветер любви 69 серия смотреть онлайн 03-06-2020:

Ветер Любви 70 серия смотреть онлайн и обзор 03-06-2020

Миран и Реян целый день катаются на лошадях, и разговаривают. У них случается несколько романтических моментов, но Реян никак не может успокоить жажду мести Мирана.

В это время Султан и Гюнюль целый день гуляют по городу, воодушевленные отъездом Азизе. Султан хочет стать новой главой семьи. Эсма встречается с Хазаром, и передает ему письмо Дильшах - чтобы он отдал Мирану, как доказательство. Тот решает не тратить время, и ночью пробирается в дом Аслан-беев. Но то ли падает, то ли его кто-то толкает - он разбивается, и при смерти попадает в больницу. Разъяренная Реян бросает Мирана, а Азизе едет скорее в Мидьят, чтобы спасать ситуацию.

Ветер любви 70 серия смотреть онлайн 03-06-2020:

Все серии 1 и 2 сезона Ветер любви вышли на 1+1. Также, они будут доступны онлайн на видео библиотеке канала. Все обзоры на серии турецкого сериала Ветер любви можете прочитать на Главреде.