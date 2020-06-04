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Ветер Любви 2 сезон - что было в 71 и 72 серии 04-06-2020

4 июня 2020, 16:30

Новые 71 и 72 серии Ветра Любви на 1+1 уже вышли онлайн. Что было в 71 и 72 сериях турецкого сериала Ветер Любви 04-06-2020 читай и смотри на Главреде.

Ветер Любви 71 и 72 серия смотреть онлайн 04-06-2020
Ветер Любви 71 и 72 серия смотреть онлайн 04-06-2020 / 1+1

Драматический турецкий сериал Ветер любви 2 сезонуже можно смотреть онлайн. Новые 27 и 28 серии (71 и 72 серия) вышли 4 июня в 17:15 на 1+1.

Миран сдает кровь Хазару - из всех только у него подходит группа и резус для Шадоглу. Реян решает, что Миран столкнул Хазара со стены и бросает его, отдает кольцо. Миран страдает на кладбище, где его находит Азизе, которая снова манипулирует им.

Что показали в 71 и 72 сериях сериала Ветер Любви - смотрите и читайте на Главреде. Сериал выходил по буднях в 17-15

Ветер Любви 71 серия смотреть онлайн и обзор 04-06-2020

Реян обвиняет Мирана в трагедии с падением Хазара Шадоглу - ведь все знали о вражде, а Миран первым нашел "гостя". Он не хочет, чтобы Хазар умер - ведь тогда Миран потеряет Реян, и идет сдавать кровь для Шадоглу. Реян гонит прочь Мирана, отдает ему кольцо и больше не хочет видеть.

Элиф вспоминает прошлое - как и ее тетка Султан - оказывается, в аварии, в которой умерли мать Мирана и сыны Азизе были также Султан и Элиф. Сразу после аварии она забрала девочку и смогла выбраться, но дала умереть Ахмету - старшему сыну Азизе и "отцу" Мирана. То же саме вспоминает и Султан.

Ветер любви 71 серия смотреть онлайн 04-06-2020:

Ветер Любви 72 серия смотреть онлайн и обзор 04-06-2020

Миран после изгнания Реян отправляется на кладбище рыдать на могиле родителей, там его находит Азизе, которая снова настраивает его в нужную ей степь.

Шадоглу ругаются между собой, и мать Реян заявляет, что Реян разводится с Мираном.

Хазару успешно проводят операцию, все благодаря тому, что они начали переливания крови. Миран не вовремя попадает в больницу, и снова попадает под шквал критики Шадоглу. Он сознается Реян, что это он сдал кровь для Хазара, но та не меняет своего мнения. Миран звонит Фигрету - главе больницы, чтобы Реян смогла пообщаться с отцом.

Тем временем, Азизе приезжает домой, и ругает Эсму, а потом проведывает Элиф, и подозревает, что случилось с девушкой.

Ярен благополучно насмехается на Реян, специально доводя ее, хотя до этого ворковала с Фератом.

Когда Реян забрала вещи Хазара, то они с Мираном увидели в кармане пиджака письмо, которое он хотел отдать Мирану, но тот не решается достать конверт и письмо в больнице.

Ветер любви 72 серия смотреть онлайн 04-06-2020:

Все серии 1 и 2 сезона Ветер любви вышли на 1+1. Также, они будут доступны онлайн на видео библиотеке канала. Все обзоры на серии турецкого сериала Ветер любви можете прочитать на Главреде.

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