Ветер Любви 2 сезон - что было в 73 и 74 серии 05-06-2020

Ветер Любви 73 и 74 серия смотреть онлайн 05-06-2020 / 1+1

Драматический турецкий сериал Ветер любви 2 сезонуже можно смотреть онлайн. Новые 29 и 30 серии (73 и 74 серия) вышли 5 июня в 17:15 на 1+1.

Миран устраивает допрос дома, стараясь обнаружить, кто толкнула Хазара. Он все же мириться с Реян - подвозит ее домой, и напрашивается гулять с Гюль. Тем временем Ярен встречается с Султан и они строят планы как женить Азата на Элиф. Гюль сбегает от Реян и Мирана, и ее мать бьет девушку и изгоняет ее из семьи.

Что показали в 73 и 74 сериях сериала Ветер Любви - смотрите и читайте на Главреде. Сериал выходил по буднях в 17-15

Ветер Любви 73 серия смотреть онлайн и обзор 04-06-2020

Миран привозит Реян к Гюль, и та успокаивает девочку. Дома же Миран устраивает разбор полетов, кто мог столкнуть Хазара. Оказывается, что Гюнюль и Султан были не вместе, и не знают где была каждая из них. Также, как и Эсма.

Султан тайно встречается с Ярен - та предлагает женить Азата на Элиф "во имя спокойствия семьи", но не показывают, к чему приходят в итоге женщины.

Кто-то крадет письмо из кармана пиджака Хазара Шадоглу.

Ветер любви 73 серия смотреть онлайн 05-06-2020:

Ветер Любви 74 серия смотреть онлайн и обзор 04-06-2020

Миран напросился гулять с Гюль. Он просит Реян ему верить, и добивается от нее этого. Он предлагает ей носить на шее кольцо, если она не может его надеть, пока он не докопается до правды - что было с его родителями и Хазаром. В это время Гюль сбегает и сама идет в больницу, там ее находит мама.

Однако, когда приходят Реян и Миран, она называет его убийцей, а Реян бьет и изгоняет из семьи. Это видит Гюль и сбегает в слезах.

Ветер любви 74 серия смотреть онлайн 05-06-2020:

Все серии 1 и 2 сезона Ветер любви вышли на 1+1. Также, они будут доступны онлайн на видео библиотеке канала. Все обзоры на серии турецкого сериала Ветер любви можете прочитать на Главреде.