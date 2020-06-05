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Ветер Любви 2 сезон - что было в 73 и 74 серии 05-06-2020

5 июня 2020, 16:40

Новые 73 и 74 серии Ветра Любви на 1+1 уже вышли онлайн. Что было в 73 и 74 сериях турецкого сериала Ветер Любви 05-06-2020 читай и смотри на Главреде.

Ветер Любви 73 и 74 серия смотреть онлайн 05-06-2020
Ветер Любви 73 и 74 серия смотреть онлайн 05-06-2020 / 1+1

Драматический турецкий сериал Ветер любви 2 сезонуже можно смотреть онлайн. Новые 29 и 30 серии (73 и 74 серия) вышли 5 июня в 17:15 на 1+1.

Миран устраивает допрос дома, стараясь обнаружить, кто толкнула Хазара. Он все же мириться с Реян - подвозит ее домой, и напрашивается гулять с Гюль. Тем временем Ярен встречается с Султан и они строят планы как женить Азата на Элиф. Гюль сбегает от Реян и Мирана, и ее мать бьет девушку и изгоняет ее из семьи.

Что показали в 73 и 74 сериях сериала Ветер Любви - смотрите и читайте на Главреде. Сериал выходил по буднях в 17-15

Ветер Любви 73 серия смотреть онлайн и обзор 04-06-2020

Миран привозит Реян к Гюль, и та успокаивает девочку. Дома же Миран устраивает разбор полетов, кто мог столкнуть Хазара. Оказывается, что Гюнюль и Султан были не вместе, и не знают где была каждая из них. Также, как и Эсма.

Султан тайно встречается с Ярен - та предлагает женить Азата на Элиф "во имя спокойствия семьи", но не показывают, к чему приходят в итоге женщины.

Кто-то крадет письмо из кармана пиджака Хазара Шадоглу.

Ветер любви 73 серия смотреть онлайн 05-06-2020:

Ветер Любви 74 серия смотреть онлайн и обзор 04-06-2020

Миран напросился гулять с Гюль. Он просит Реян ему верить, и добивается от нее этого. Он предлагает ей носить на шее кольцо, если она не может его надеть, пока он не докопается до правды - что было с его родителями и Хазаром. В это время Гюль сбегает и сама идет в больницу, там ее находит мама.

Однако, когда приходят Реян и Миран, она называет его убийцей, а Реян бьет и изгоняет из семьи. Это видит Гюль и сбегает в слезах.

Ветер любви 74 серия смотреть онлайн 05-06-2020:

Все серии 1 и 2 сезона Ветер любви вышли на 1+1. Также, они будут доступны онлайн на видео библиотеке канала. Все обзоры на серии турецкого сериала Ветер любви можете прочитать на Главреде.

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