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Ветер Любви 2 сезон - что было в 75 и 76 серии 09-06-2020

9 июня 2020, 16:45

Новые 75 и 76 серии Ветра Любви на 1+1 уже вышли онлайн. Что было в 75 и 76 сериях турецкого сериала Ветер Любви 09-06-2020 читай и смотри на Главреде.

Ветер Любви 75 и 76 серия смотреть онлайн 09-06-2020
Ветер Любви 75 и 76 серия смотреть онлайн 09-06-2020 / 1+1

Драматический турецкий сериал Ветер любви 2 сезонуже можно смотреть онлайн. Новые 31 и 32 серии (75 и 76 серия) вышли 9 июня в 17:15 на 1+1.

Миран и Реян отправляются на прогулку верхом, но попадают под дождь - кони убегают, а они почти на сутки пропадают. Мать Реян призналась, что она беременна, а Элиф чуть не рассказала Азизе про то, что на самом деле Султан винова в смерти ее сыновей. Она впервые выходит на откровенный разговор.

Что показали в 75 и 76 сериях сериала Ветер Любви - смотрите и читайте на Главреде. Сериал выходил по буднях в 17-15

Ветер Любви 75 серия смотреть онлайн и обзор 09-06-2020

Миран везет Реян кататься на лошадях, так как девушка не хочет в дом, где ее ненавидят, и где чуть не умер ее отец. В один прекрасный момент в поле их застигла гроза, и они укрылись от нее, но потом Реян начала себя терзать из-за Хазара. Миран на нее наорал, и объяснил, что виня себя она ничего не добьется. Их лошади сбежали, и они остались пережидать грозу за разговорами о своих семьях и будущем.

В это время Гюль окончательно отказалась от все, и впала в истерику - она заступается за Реян.

В доме Аслан-беев переполох, потому что Миран и Реян пропали.

Ветер любви 75 серия смотреть онлайн 09-06-2020:

Ветер Любви 75 серия смотреть онлайн и обзор 09-06-2020

Миран и Реян смогли добраться снова в больницу, но не попадались на глаза Шадоглу. Медсестра сообщила Реян, что Хазар, когда очнулся говорил о письме (которое еще ночью кто-то украл).

Азизе ловит Эсму на звонке в больницу, чтобы спросить о здоровье Хазара Шадоглу. Элиф едет в больницу, и общается с Азатом, но пойманная Азизе учиняет скандал - она вспомнила аварию, в которой побигли ее родители и родители Мирана. В это время в комнату врывается Султан.

Ветер любви 76 серия смотреть онлайн 09-06-2020:

Все серии 1 и 2 сезона Ветер любви вышли на 1+1. Также, они будут доступны онлайн на видео библиотеке канала. Все обзоры на серии турецкого сериала Ветер любви можете прочитать на Главреде.

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