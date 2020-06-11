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Ветер Любви 2 сезон - что было в 79 и 80 серии 11-06-2020

11 июня 2020, 17:10

Новые 79 и 80 серии Ветра Любви на 1+1 уже вышли онлайн. Что было в 79 и 80 сериях турецкого сериала Ветер Любви 11-06-2020 читай и смотри на Главреде.

Ветер Любви 79 и 80 серия смотреть онлайн 11-06-2020
Ветер Любви 79 и 80 серия смотреть онлайн 11-06-2020 / 1+1

Драматический турецкий сериал Ветер любви 2 сезонуже можно смотреть онлайн. Новые 35 и 36 серии (79 и 80 серия) вышли 11 июня в 17:15 на 1+1.

Миран так скандалит, что Элиф становится плохо, она уже согласна рассказать Мирану, что толкнула Хазара. Миран рассказывает Хазару про планы Насуха ее убить, а Реян ищет новые пути оправдать своего отца и прекратить вражу с Аслан-беями. Насух неожиданно принимает сторону Хазара.

Что показали в 79 и 80 сериях сериала Ветер Любви - смотрите и читайте на Главреде. Сериал выходил по буднях в 17-15

Ветер Любви 79 серия смотреть онлайн и обзор 11-06-2020

Миран устраивает такой разнос дома, что Элиф теряет сознание. Пока все метушатся, Султан боится, что та расскажет о ее вине в смерти детей Азизе, и торопится сплавить Элиф замуж за Азата.

Разъяренный Миран едет к Хазару, и рассказывает ему все планы Насуха по убиении Реян, и что Азат об этом все знал. Поэтому Хазар требует в больницу отца, с которым проводит суровый разговор, и требует признать Реян, или он отречется от него.

Реян застает Мирана у отца, и устраивает очередную истерику.

Дома Насух требует от всех Шадоглу признать Реян, но когда она приходит в своею комнату, ей снова затыкают рот.

Ветер любви 79 серия смотреть онлайн 11-06-2020:

Ветер любви 80 серия смотреть онлайн 11-06-2020:

Все серии 1 и 2 сезона Ветер любви вышли на 1+1. Также, они будут доступны онлайн на видео библиотеке канала. Все обзоры на серии турецкого сериала Ветер любви можете прочитать на Главреде.

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