Ветер Любви 2 сезон - что было в 93 и 94 серии 22-06-2020

Ветер Любви 93 и 94 серия смотреть онлайн 22-06-2020 / 1+1

Драматический турецкий сериал Ветер любви 2 сезонуже можно смотреть онлайн. Новые 49 и 50 серии (93 и 94 серия) вышли 22 июня в 17:15 на 1+1.

Хазар так и не получил письмо о том, что Миран его сын, но узнал, что это МИрна спас его жизнь. Миран подписал развод Реян, но она порвала заявление. Кроме того, Миран наконец узнал, что у него жива еще и вторая бабушка - мать его матери

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Ветер Любви 93 серия смотреть онлайн и обзор 22-06-2020

Реян находит Мирана в их домике, но он не намерен больше иметь с ней дела - он подписывает заявление о разводе.

Реян откровенно поговорила с Элиф, и простила ее за отца. Элиф помогла ей пробраться в комнату Мирана - она оставила ему розу и записку.

Тем временем оказывается, что документ, который так разозлил Мирана, на самом деле ему прислала Ярен, которой подсобила Шахрияр. Азизе поймала ее, и изгнала.

Ветер любви 93 серия смотреть онлайн 22-06-2020:

Ветер Любви 94 серия смотреть онлайн и обзор 22-06-2020

Мать Реян обвинила Ярен в том, что она подставила Реян, и отправила Мирану документы на развод. Реян же бросила в лицо обвинения отцу и матери, и ушла к Мирану - она снова нашла его у матери Дильшах, призналась, что нее присылала ему документов, и порвала их при нем. Они вместе поехали в поле.

В семье Шадоглу снова обсуждают Реян, и Хазар узнает, что это Миран сдал для него кровь в больнице.

Азизе заставляет Гюнюль, Элиф м Эсму уехать из города для их безопасности.

Ветер любви 94 серия смотреть онлайн 22-06-2020:

Все серии сериала Ветер любви вышли на 1+1. Также, они будут доступны онлайн на видео библиотеке канала. Все обзоры на серии турецкого сериала Ветер любви можете прочитать на Главреде.