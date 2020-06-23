УкрРус
  1. Главная
  3. Кино и сериалы

Ветер Любви 2 сезон - что было в 93 и 94 серии 22-06-2020

Новые 93 и 94 серии Ветра Любви на 1+1 уже вышли онлайн. Что было в 93 и 94 сериях турецкого сериала Ветер Любви 22-06-2020 читай и смотри на Главреде

23 июня 2020, 13:57
Ветер Любви 93 и 94 серия смотреть онлайн 22-06-2020
Ветер Любви 93 и 94 серия смотреть онлайн 22-06-2020 / 1+1

Драматический турецкий сериал Ветер любви 2 сезонуже можно смотреть онлайн. Новые 49 и 50 серии (93 и 94 серия) вышли 22 июня в 17:15 на 1+1.

Хазар так и не получил письмо о том, что Миран его сын, но узнал, что это МИрна спас его жизнь. Миран подписал развод Реян, но она порвала заявление. Кроме того, Миран наконец узнал, что у него жива еще и вторая бабушка - мать его матери

Что показали в 93 и 94 сериях сериала Ветер Любви - смотрите и читайте на Главреде. Сериал выходил по буднях в 17-15

Ветер Любви 93 серия смотреть онлайн и обзор 22-06-2020

Реян находит Мирана в их домике, но он не намерен больше иметь с ней дела - он подписывает заявление о разводе.

Реян откровенно поговорила с Элиф, и простила ее за отца. Элиф помогла ей пробраться в комнату Мирана - она оставила ему розу и записку.

Тем временем оказывается, что документ, который так разозлил Мирана, на самом деле ему прислала Ярен, которой подсобила Шахрияр. Азизе поймала ее, и изгнала.

Ветер любви 93 серия смотреть онлайн 22-06-2020:

Ветер Любви 94 серия смотреть онлайн и обзор 22-06-2020

Мать Реян обвинила Ярен в том, что она подставила Реян, и отправила Мирану документы на развод. Реян же бросила в лицо обвинения отцу и матери, и ушла к Мирану - она снова нашла его у матери Дильшах, призналась, что нее присылала ему документов, и порвала их при нем. Они вместе поехали в поле.

В семье Шадоглу снова обсуждают Реян, и Хазар узнает, что это Миран сдал для него кровь в больнице.

Азизе заставляет Гюнюль, Элиф м Эсму уехать из города для их безопасности.

Ветер любви 94 серия смотреть онлайн 22-06-2020:

Все серии сериала Ветер любви вышли на 1+1. Также, они будут доступны онлайн на видео библиотеке канала. Все обзоры на серии турецкого сериала Ветер любви можете прочитать на Главреде.

Ветер любви турецкий сериал новости шоу бизнеса Сериалы 1+1 турецкие сериалы
Сейчас вы просматриваете новость «Ветер Любви 2 сезон - что было в 93 и 94 серии 22-06-2020». Другие новинки кино, лучшие сериалы и последние новости в мире кинематографа доступны в разделе «Кино и сериалы». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
google news Главред в Google News telegram Главред в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

14:01
Социологи выяснили, как сильно для украинцев важны война на Донбассе и возвращение Крыма
13:57
Ветер Любви 2 сезон - что было в 93 и 94 серии 22-06-2020 Видео
13:21
Гороскоп всех знаков Зодиака на 24 июня: романтический поступок и измена Видео
13:17
Fake - Аня Остапенко научит как смеятся, если не смешно
13:15
Экс-советник Трампа прокомментировал его отношения с Путиным
12:59
Печальный вывод из новых пленок Деркача мнение
12:53
З Днем державної служби – гарні вітання українською й російською мовою
12:38
Трагически погиб миллионер и бывший парень актрисы Элизабет Херли
12:38
В Украине нельзя проводить многолюдные свадьбы - Степанов Видео
12:30
Кабмин "убрал" замминистра иностранных дел из-за дела против Порошенко
12:15
Будет легче дышать: синоптик рассказала, чего ждать от погоды завтра
12:03
Мир Юрского периода 3 - дата выхода, съемки и актеры
12:03
Болит пятка: причины и лечение
11:56
"Усатый таракан и Саша 3%": Лукашенко призвал оппозиционеров не оскорблять его Видео
11:41
Степанов заявил, что показатели заболеваемости COVID-19 позволяют провести ВНО
11:30
Советник Авакова рассказал, за что и как украинцев будут штрафовать на карантине
11:29
Люцифер 5 сезон - первый официальный тизер вышел онлайн Видео
11:24
Трамп продлил до конца года запрет на выдачу ряда виз
11:19
Шмыгаль заявил, что Аваков на своем месте Видео
10:52
В России схватили большого полицейского чина за шпионаж для Украины
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять