Ветер Любви 2 сезон - что было в 95 и 96 серии 23-06-2020

Ветер Любви 95 и 96 серия смотреть онлайн 23-06-2020 / 1+1

Драматический турецкий сериал Ветер любви 3 сезонуже можно смотреть онлайн. Новые 51 и 52 серии (95 и 96 серия) вышли 23 июня в 17:15 на 1+1.

Миран и Реян получили неприятный разговор с Азизе, а потом с матерью Реян. Реян узнала, что это Ярен подставила ее перед Мираном, а Миран все никак не может простить девушку за недоверие.

Что показали в 95 и 96 сериях сериала Ветер Любви - смотрите и читайте на Главреде. Сериал выходил по буднях в 17-15

Ветер Любви 95 серия смотреть онлайн и обзор 23-06-2020

Миран и Азизе проводят тяжелый разговор по поводу доверия. Элиф, влюбленная в Азата хочет уехать из страны, чтобы не пересекаться с ним, но Реян уговаривает ту следовать за сердцем, чем играет на руку Султан, которая хочет выдать Элиф замуж за Шадоглу.

Джихан пытается выдать замуж Ярен, и все ждут таинственного жениха, а за спиной отца он пытается продать старый особняк Шадоглу.

Хазар накинулся на родственников за то, что ему не сказали, что это Миран сдал для него кровь.

Ветер любви 95 серия смотреть онлайн 23-06-2020:

Ветер Любви 96 серия смотреть онлайн и обзор 23-06-2020

Зухра приехала к Реян и Мирану, и призналась, что это она заставила Хазара обвинить Мирана в том, что тот скинул его с лестницы. Реян сказала, что не скоро простит маму за это, а Миран сказал, что понял ее и ушел. Тем временем, Гюль пробралась вслед за мамой к Аслан-беям, и когда ее заметили решила поиграть с Мираном в прятки. В шкафу Азизе она нашла фото то ли молодой Азизе, то ли ее родственницы - сильно они были схожи.

Когда Миран и Реян привезли Гюль домой, Реян подралась с Ярен, а по приезду домой Миран оставил ее дома саму, и ушел в неизвестном направлении.

Ветер любви 96 серия смотреть онлайн 23-06-2020:

Все серии сериала Ветер любви вышли на 1+1. Также, они будут доступны онлайн на видео библиотеке канала. Все обзоры на серии турецкого сериала Ветер любви можете прочитать на Главреде.