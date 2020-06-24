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Ветер Любви 3 сезон - что было в 97 и 98 серии 24-06-2020

Новые 97 и 98 серии Ветра Любви на 1+1 уже вышли онлайн. Что было в 97 и 98 сериях турецкого сериала Ветер Любви 24-06-2020 читай и смотри на Главреде.

24 июня 2020, 16:30
Ветер Любви 97 и 98 серия смотреть онлайн 24-06-2020
Ветер Любви 97 и 98 серия смотреть онлайн 24-06-2020 / 1+1

Драматический турецкий сериал Ветер любви 3 сезонуже можно смотреть онлайн. Новые 97 и 98 серия вышли 24 июня в 17:15 на 1+1.

Пока Миран пропал, Реян его разыскивает, и едет в их домик, где оставляет ему множество сообщений. Тем временем, Шадоглу выдают замуж Ярен - та тайно договорилась с Азизе о фиктивном браке, но Азизе ее подставила. Миран и Реян наконец откровенно обсуждают свои отношения.

Что показали в 97 и 98 сериях сериала Ветер Любви - смотрите и читайте на Главреде. Сериал выходил по буднях в 17-15

Ветер Любви 97 серия смотреть онлайн и обзор 24-06-2020

Миран пропал, оставив Реян одну, а мать Дильшах тем временем ждет его снова в гости, накрыв на стол. Но у Мирана свои таинственные пути и воспоминания.

Шадоглу ожидают жениха и сватов для Ярен - ее наконец планируют выдать замуж, и к девушке очень много вопросов и требований.

Тем временем, Реян находит их с Мираном пустующий домик, и отправляет ему аудиосообщение, в котором просит его приехать, пока ее нет.

Ярен соглашается выйти замуж за незнакомца, думая, что жениха ей по договору "подогнала" Азизе Аслан-бей, но оказывается, хитрая женщина подставила ее, нарушив договор, и брак не будет фиктивным.

Ветер любви 97 серия смотреть онлайн 24-06-2020:

Ветер Любви 98 серия смотреть онлайн и обзор 24-06-2020

Миран находит домик в поле, куда позвала его Реян, и слушая ее сообщения вспоминает прошлое их отношений. В серии показываются флешбеки и новые сцены, которых не было в прошлых сериях. Миран страдает, и начинает просить прощения у Реян. Когда он выходит из дома, оказывается, что там его поджидала Реян, которая плачет вместе с ним, и они откровенно обсуждают свои ошибки и отношения, а также миряться.

Ветер любви 98 серия смотреть онлайн 24-06-2020:

Все серии сериала Ветер любви вышли на 1+1. Также, они будут доступны онлайн на видео библиотеке канала. Все обзоры на серии турецкого сериала Ветер любви можете прочитать на Главреде.

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