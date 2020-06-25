Ветер Любви 2020 - что было в 99 и 100 серии 25-06-2020

Ветер Любви 99 и 100 серия смотреть онлайн 25-06-2020 / 1+1

Драматический турецкий сериал Ветер любви 3 сезонуже можно смотреть онлайн. Новые 99 и 100 серия вышли 25 июня в 17:15 на 1+1.

Миран привел домой бабушку Шукран - мать Дильшах, вопреки Азизе, но та попыталась тихо убежать. Миран и Ряен прекрасно проводят время в месте и Миран ждет очередную записку. Хандан упускает Ярен - та сбежала в гостиницу к "жениху", но была шокирована открытием. Миран и Реян спят в одной кровати и сбегают на прогулку. А в это время Шукран и Султан обсуждают смерть родителей Мирана. Ярен выдают замуж за парня, который ее стоит.

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Ветер Любви 99 серия смотреть онлайн и обзор 25-06-2020

Ярен сбегает, чтобы отговорить своего жениха от свадьбы, но оказывается, что он опасный психопат, который живет в стереотипном мусульманском мире. Ярен 100500 раз пожалела, что связалась с новым воздыхателем, а в гостинице Аслан-беев их видит Ферат, который попытался помочь Ярен, но узнает, что Ярен - его невеста.

Тем временем, Миран и Реян ищут сбежавшую бабушку Мирана - она попыталась уехать домой.

Когда Ярен возвращается домой, Хандан устраивает ей взбучку, и не желает слушать ничего о женихе-психопате.

Тот в отместку решил запугать Ярен, чтобы укротить ее. Азат встречается с Элиф, и они обсуждают перспективы решения девушки.

Ветер любви 99 серия смотреть онлайн 25-06-2020:

Ветер Любви 100 серия смотреть онлайн и обзор 25-06-2020

Азат объявляет Джихану, что больше не любит Реян, и он согласен на свадьбу с Элиф. Миран и Реян впервые ложатся в кровать и долго обсуждают свою любовь. Потом Миран решает, что надо жить сегодняшнем днем, и увлекает за собой девушку - есть мандарины и гулять по городу.

Тем временем Султан говорит с Шукран - они знакомы, и обсуждают прошлое Мирана, Дильшах и Азизе. Султан просит ее рассказать о прошлом, так как сама боится - боится Азизе, с которой живет под одной крыше.

Вечером в дом Шадоглу пришли сваты Ярен - ее будущий муж, расточая патоку вокруг, на ушко Ярен обещает ей устроить ад.

Ветер любви 100 серия смотреть онлайн 25-06-2020:

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