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"Воля або смерть": 1+1 покажет документалку про воинов Восточного фронта

Анна Подгорная
12 июля 2023, 20:13 обновлено 12 июля, 20:13
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Документальный фильм намерен осветить жизнь добровольческой бригады, которая защищает Украину на одном из самых трудных направлений.
Воля или смерть - документальный фильм о воинах Восточного фронта
Воля або смерть - документальный фильм о воинах Восточного фронта / коллаж: Главред, фото: Пресс-служба, facebook.com/zhebrivskyi

В эту пятницу, 14 июля, в 21:40 1+1 Украина покажет новый военный документальный фильм "Воля або смерть" режиссера ТСН Ивана Секача, который сейчас находится на службе в ВСУ. Этот проект о воинах 110 ОМБр, которые защищают одно из самых тяжелых направлений восточного фронта - Авдеевку.

В прошлом они - люди разных профессий с разным жизненным опытом. Но после 24 февраля все изменилось. Электрики, репортеры, дизайнеры, инженеры, предприниматели пошли защищать свою страну от российского нашествия. Именно из добровольцев с различной подготовкой была сформирована 110-я отдельная механизированная бригада им. генерал-хорунжего Марка Безручко.

Сейчас они воины, которые встали на защиту независимости Украины. Новости неоднократно сообщали о подвигах бойцов 110-й отдельной механизированной бригады имени генерал-хорунжего Марка Безручко, которые отражают массированные нападения оккупантов возле Авдеевки и наносят сокрушительные удары по врагу.

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В фильме "Воля або смерть" зрители получат возможность услышать личные истории тех, кто на фронте ежедневно совершает подвиги. Бойцы 110-й отдельной механизированной бригады расскажут о своем пути, службе на одном из самых трудных направлений, разговорах с родными и самых сложных задачах.

"Воля або смерть" - это проект, который напоминает нам о героизме и самопожертвовании наших защитников.

Не пропустите новый военный документальный фильм "Воля або смерть" 14 июля в 21:40 на телеканале 1+1 Украина.

война в Украине 1+1 Телеканал 1+1
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