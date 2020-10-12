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Вышел трейлер сериала Американские боги 3 без мистера Нанси

12 октября 2020, 18:21

Создатели сериала Американские боги показали первый трейлер сериала Американские боги 3 сезон, для съемок которого сменили актерский состав.

Американские боги 3 сезон
Американские боги 3 сезон / Starz

На подходе премьера 3 сезона экранизации романа Американские боги писателя и автора графических романов Нила Геймана.

После перерыва 3 сезон Америкаских богов выйдет на платформе Amazon Prime.

В сериале будут новые актеры. Главных героев сыграют Рики Уиттл, Эмили Браунинг, Иэн МакШейн, Криспин Гловер, Пабло Шрайбер. Новенькие - Мэрилин Мэнсон, Дэнни Трехо, Блайт Даннер и Иван Реон

Сюжет 3 сезона сериала связан с периодом пряток сторонников Одина из оригинальной книги, но сюжет трейлера показал, что сериал будет соответствовать книге только местами - остальное же сценаристы создали по своему воображению.

Третий сезон Американских богов снимал Чарльз Иггли, снимавший Декстера и Ходячих мертвецов.Читайте такжеАмериканские боги 3 сезон и Песочный человек - появились подробности о съемках

Создателями проекта и шоураннерами первого сезона выступили Брайан Фуллер и Майкл Грин, но из-за конфликта с продюсерами и писателем Нилом Гейманом они выбыли из проекта — их место занял Джесси Александр, которого позже также отстранили от работы, поскольку руководство не устроили написанные им варианты финала.

Конфликты на почве съемок возникли также с актерами. Влед за Фуллером и Грином шоу покинули актрисы Джиллиан Андерсон и Кристин Ченовет, а позже просто уволили исполнителя роли Мистера Нэнси, актера Орландо Джонса.

Американские боги 3 сезон тире-трейлер смотреть онлайн:

Сам Нил Гейман ранее отмечал, что задержки съемок сериала Американские боги связаны с противостоянием и проблемами между тем, что снимать, как и за какие финансы. Писатель прозрачно намекал - не все варианты удовлетворяют его, спонсоров и съемочную команду.

Американские боги 3 выйдет на Amazon Prime вначале 2021 года

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