УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Кино и сериалы

Турецкий сериал Женщина - дата выхода, актеры и сюжет

Новый турецкий сериал Женщина выходит на телеканале 1+1. Когда и как смотреть новый турецкий сериал Женщина 2020, и кто сыграл в нем - читайте на Главреде.

3 июля 2020, 16:06
Сериал Женщина 2020
Сериал Женщина 2020 / Fox

Новый турецкий сериал Женщина выходит на телеканале 1+1. Турецкий сериал Женщина раскроет историюо судьбе главной героини Бахар, у которой умирают все близкие, и она остается одна только с детьми. Но даже после этого находятся вещи, которые приносят ей новую боль.

Турецкие сериалы очень популярны на 1+1, и зрители явно получат удовольствие от нового сериала - Женщина турецкого производства, который показывал телеканал Fox и студии MED Yapım и MF Yapım.

Все, что известно о новом сериале на 1+1 Женщина - смотрите и читайте на Главреде.

В новом сериале Женщина на 1+1 было 3 сезона, и каждая серия по 120 минут, всего 81 серия. Но 1+1 обычно показывает серии по 43-45 минут, так что на канале будет больше серий. Сериал официально закрыт, так что в нем будет логический финал.

Озге Озпиринджчи
Озге Озпиринджчи - Бахар Чешмели / Instagram

В центре сюжета турецкой мелодрамы - история молодой и сильной женщины Бахар, жизнь которой в один день навсегда меняется.Читайте такжеВетер любви - сколько серий и график выхода на 1+1 При неизвестных обстоятельствах погибает ее любимый муж Сарп, и Бахар остается одна с двумя детьми - дочерью Нисан и сыном Доруком. Женщина собственными силами пытается отыскать правду о смерти мужа и узнает, что с ней хочет встретиться родная мать, которая бросила ее 20 лет назад, когда Бахар была еще ребенком.

Турецкий сериал Женщина - актеры и роли

  • Озге Озпиринджчи — Бахар Чешмели
  • Джанер Джиндорук — Сарп Чешмели (Альп Карахан)
  • Бенну Йылдырымлар — Хатидже Сарыкады
  • Шериф Эрол — Энвер Сарыкады
  • Кубра Сузгун — Нисан Чешмели
  • Али Семи Сефил — Дорук Чешмели
  • Серай Кая — Ширин Сарыкады
  • Феяз Думан — Ариф
  • Гёкче Эйюпоглу — Джейда
  • Хумира — Фазилет
  • Хакан Урташ — Джем
  • Ахмет Рифат Шунгар — Эмре
  • Айча Эртуран — Йелиз Унсал
  • Аху Яшту — Пырыл Карахан
  • Газанфер Ундюз — Суат
  • Хакан Карахан — Незир
  • Эже Оздикижи — Жале Демир
  • Деврим Оздер Аким — Муса Демир
  • Джанер Чандарлы — Мюнир
  • Себнем Кёстем — Жулиде
  • Октай Гюрсой — Синан
  • Сахра Шаш — Бершан
  • Мелих Чардак — Хикмет
  • Рана Джаббар — Сейфулла
  • Тевфик Япиджи — Бахтияр Баккал
  • Эврим Доган — Йесим

Найдет ли Бахар убийцу любимого мужа и для чего мать хочет вернуться в ее жизнь, смотрите в новой турецкой мелодраме Женщина уже скоро на 1+1.

Турецкий сериал Женщина Сериалы 1+1 турецкие сериалы Телеканал 1+1
Сейчас вы просматриваете новость «Турецкий сериал Женщина - дата выхода, актеры и сюжет». Другие новинки кино, лучшие сериалы и последние новости в мире кинематографа доступны в разделе «Кино и сериалы». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
google news Главред в Google News telegram Главред в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

16:23
"Врачи покрывают ментов": всплыли скандальные факты в деле об изнасиловании в Кагарлыке
16:18
Рада отправила Смолия в отставку
16:06
Турецкий сериал Женщина - дата выхода, актеры и сюжет
15:50
Режутся зубы у ребенка: признаки
15:38
Коронавирус в мире: названы лидеры по числу активных случаев Видео
15:16
"Не тыкайте пальцем": фракция Порошенко устроила скандал в Раде
14:52
На отказ Ефремова признавать вину отреагировали потерпевшие
14:50
Дело о взятке: за экс-губернатора Балоня внесли многомиллионный залог Видео
14:40
Американский генерал назвал возможную следующую цель России в Украине
14:34
"Все оху*ли": Ленинград выпустил новый клип Фотосессия с избытком мата Видео
14:32
Почему нельзя спать на животе: причины и последствия
14:17
Умер отец Хабиба Нурмагомедова
14:14
Москва поставила Киеву ультиматум по особому статусу Донбасса – СМИ Видео
14:12
Ефремов отказался признавать свою вину в ДТП
14:00
От +20° до +39°: кому в Украине досталась прохлада – синоптик Видео
13:33
Резкое увеличение смертности: врачи бьют тревогу из-за новой волны COVID-19 Видео
13:30
Кабмин предупредил о вероятности дистанционного обучения с 1 сентября
13:09
Коронавирус в Украине и мире 3 июля: сколько жертв и зараженных Видео
12:58
"В Киеве рухнет температура": синоптик назвал дату Видео
12:57
Известный комик признался, что страдал депрессией Видео
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять