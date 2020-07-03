Турецкий сериал Женщина - дата выхода, актеры и сюжет

Сериал Женщина 2020 / Fox

Новый турецкий сериал Женщина выходит на телеканале 1+1. Турецкий сериал Женщина раскроет историюо судьбе главной героини Бахар, у которой умирают все близкие, и она остается одна только с детьми. Но даже после этого находятся вещи, которые приносят ей новую боль.

Турецкие сериалы очень популярны на 1+1, и зрители явно получат удовольствие от нового сериала - Женщина турецкого производства, который показывал телеканал Fox и студии MED Yapım и MF Yapım.

Все, что известно о новом сериале на 1+1 Женщина - смотрите и читайте на Главреде.

В новом сериале Женщина на 1+1 было 3 сезона, и каждая серия по 120 минут, всего 81 серия. Но 1+1 обычно показывает серии по 43-45 минут, так что на канале будет больше серий. Сериал официально закрыт, так что в нем будет логический финал.

Озге Озпиринджчи - Бахар Чешмели / Instagram

В центре сюжета турецкой мелодрамы - история молодой и сильной женщины Бахар, жизнь которой в один день навсегда меняется.Читайте такжеВетер любви - сколько серий и график выхода на 1+1 При неизвестных обстоятельствах погибает ее любимый муж Сарп, и Бахар остается одна с двумя детьми - дочерью Нисан и сыном Доруком. Женщина собственными силами пытается отыскать правду о смерти мужа и узнает, что с ней хочет встретиться родная мать, которая бросила ее 20 лет назад, когда Бахар была еще ребенком.

Турецкий сериал Женщина - актеры и роли

Озге Озпиринджчи — Бахар Чешмели

Джанер Джиндорук — Сарп Чешмели (Альп Карахан)

Бенну Йылдырымлар — Хатидже Сарыкады

Шериф Эрол — Энвер Сарыкады

Кубра Сузгун — Нисан Чешмели

Али Семи Сефил — Дорук Чешмели

Серай Кая — Ширин Сарыкады

Феяз Думан — Ариф

Гёкче Эйюпоглу — Джейда

Хумира — Фазилет

Хакан Урташ — Джем

Ахмет Рифат Шунгар — Эмре

Айча Эртуран — Йелиз Унсал

Аху Яшту — Пырыл Карахан

Газанфер Ундюз — Суат

Хакан Карахан — Незир

Эже Оздикижи — Жале Демир

Деврим Оздер Аким — Муса Демир

Джанер Чандарлы — Мюнир

Себнем Кёстем — Жулиде

Октай Гюрсой — Синан

Сахра Шаш — Бершан

Мелих Чардак — Хикмет

Рана Джаббар — Сейфулла

Тевфик Япиджи — Бахтияр Баккал

Эврим Доган — Йесим

Найдет ли Бахар убийцу любимого мужа и для чего мать хочет вернуться в ее жизнь, смотрите в новой турецкой мелодраме Женщина уже скоро на 1+1.