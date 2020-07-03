Турецкий сериал Женщина - дата выхода, актеры и сюжет

Новый турецкий сериал Женщина выходит на телеканале 1+1. Турецкий сериал Женщина раскроет историюо судьбе главной героини Бахар, у которой умирают все близкие, и она остается одна только с детьми. Но даже после этого находятся вещи, которые приносят ей новую боль.
Турецкие сериалы очень популярны на 1+1, и зрители явно получат удовольствие от нового сериала - Женщина турецкого производства, который показывал телеканал Fox и студии MED Yapım и MF Yapım.
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В новом сериале Женщина на 1+1 было 3 сезона, и каждая серия по 120 минут, всего 81 серия. Но 1+1 обычно показывает серии по 43-45 минут, так что на канале будет больше серий. Сериал официально закрыт, так что в нем будет логический финал.
В центре сюжета турецкой мелодрамы - история молодой и сильной женщины Бахар, жизнь которой в один день навсегда меняется.Читайте такжеВетер любви - сколько серий и график выхода на 1+1 При неизвестных обстоятельствах погибает ее любимый муж Сарп, и Бахар остается одна с двумя детьми - дочерью Нисан и сыном Доруком. Женщина собственными силами пытается отыскать правду о смерти мужа и узнает, что с ней хочет встретиться родная мать, которая бросила ее 20 лет назад, когда Бахар была еще ребенком.
Турецкий сериал Женщина - актеры и роли
- Озге Озпиринджчи — Бахар Чешмели
- Джанер Джиндорук — Сарп Чешмели (Альп Карахан)
- Бенну Йылдырымлар — Хатидже Сарыкады
- Шериф Эрол — Энвер Сарыкады
- Кубра Сузгун — Нисан Чешмели
- Али Семи Сефил — Дорук Чешмели
- Серай Кая — Ширин Сарыкады
- Феяз Думан — Ариф
- Гёкче Эйюпоглу — Джейда
- Хумира — Фазилет
- Хакан Урташ — Джем
- Ахмет Рифат Шунгар — Эмре
- Айча Эртуран — Йелиз Унсал
- Аху Яшту — Пырыл Карахан
- Газанфер Ундюз — Суат
- Хакан Карахан — Незир
- Эже Оздикижи — Жале Демир
- Деврим Оздер Аким — Муса Демир
- Джанер Чандарлы — Мюнир
- Себнем Кёстем — Жулиде
- Октай Гюрсой — Синан
- Сахра Шаш — Бершан
- Мелих Чардак — Хикмет
- Рана Джаббар — Сейфулла
- Тевфик Япиджи — Бахтияр Баккал
- Эврим Доган — Йесим
Найдет ли Бахар убийцу любимого мужа и для чего мать хочет вернуться в ее жизнь, смотрите в новой турецкой мелодраме Женщина уже скоро на 1+1.