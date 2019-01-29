Настало время для Украины хайпануть на теме Венесуэлы

Венесуэла выступила против Мадуро / Reuters

Самолет, который россияне снарядили в Венесуэлу для помощи Николасу Мадуро (может золото вывезти, может спецназ перебросить), мы хорошо знаем.

Этот борт давно занесен в наш "черный список" самолетов, которые в нарушение международных запретов осуществляют полеты в Крым.

Этот список, а точнее большую базу данных российских самолетов-нарушителей, мы несколько раз посылали в Еврокомиссию Могерини и в Минфин США. Ответы получали разве в виде бюрократических отписок. Ну, а попытки обсуждать это в Киеве с иностранными дипломатами вызывали лишь удивленный взгляд и вопрос: а почему ваше правительство не говорит нам об этом?

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Появление самолета, который используется россиянами для незаконных операций (полеты в Крым, осуществление и поддержка оккупации) в одной части мира, в другой части планеты свидетельствует, что война России - тотальная. Все составляющие взаимосвязаны.

Этот небольшой факт является, тем не менее, красноречивой иллюстрацией того, что игнорирование агрессии или войны в одном месте, неспособность остановить ее, эффективно сдерживать и реагировать, может вызвать агрессию и сложности в другом месте.

Россия - огромная по размеру страна, которая не имеет собственной гражданской авиации или авиастроения. Фактически все импортные борта (Эйрбас, Боинг, Эмбраер и тд) Россия даже не покупает, а берет в лизинг у западных компаний. Лишить Россию этих бортов, отказав в лизинге, обслуживании, сертификации, приеме за пределами России, может нанести серьезный удар по этой сфере.

Мы должны нанести удары в слабых местах.

Способность России действовать оперативно, перебрасывая оборудование, технику или пассажиров глобально или даже в пределах своей территории, может быть подорвана или радикально сокращена.

И сейчас самое время для украинской власти "хайпануть" на теме Венесуэлы. Это прекрасная возможность актуализировать тему войны России против Украины не только в странах Южной Америки, которые не признают Мадуро, но и в США, где внимание к южному флангу традиционно несравненно выше, чем то, которое уделяется Центральной и Восточной Европе.

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Украина должна воспользоваться этой возможностью, чтобы максимально распространить информацию о связи между оккупацией Крыма и подрывными антидемократическими спецоперациями России в Венесуэле. Это тема для консультаций и с американцами, и с европейцами, которые упорно игнорируют тему расширения санкций против РФ.

Это не будет быстро, легко и автоматически. Но это не произойдет вообще, если игнорировать подобные информационные поводы. Камень воду точит.

Приходится об этом писать и говорить, понимая, что украинская власть не имеет ни базы данных, ни "черного списка", ни понимания, как такая информация собирается и как ею пользоваться. А еще для того, чтобы дать понять - как много полезного и нужного можно делать без особых усилий. Стоит только изменить верховного главнокомандующего и дипломата на того, кто готов вести страну в войне.