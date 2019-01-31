США уходят из Афганистана: почему это плохо для Украины

СШа покидают Афганистан / Reuters

США пообещали Талибану отступить. Это какая-то очень плохая привычка полностью выводить войска из страны, в которой пытались навести порядок больше десятка лет. Понятно, что по горам бегают дикие и кровожадные отряды. Но есть одно большое но.

Существует несколько городов и регионов, где люди уже привыкли жить в цивилизованных условиях. И именно они – главная надежда любой, вечно воюющей страны. Но вот при полном выводе войск – как раз цивилизованная часть или гибнет "за сотрудничество с врагом" или вынуждена бежать. Так было после выхода СССР из Афганистана. Теперь то же самое задумали сделать и США.

Читайте такжеСША не готовы защитить Украину от РоссииХотя куда логичнее было бы удержать за собой небольшой район – где показать, что страна может быть другой – развитой и ориентированной на цивилизацию. И уже через 10 лет все вожди дикарей с гор – считали бы за особую гордость иметь в этом анклаве квартиру и туда иногда наведываться на отдых и пополнение банковских счетов. А это бы и создало мир на остальной территории.

Но, похоже, принят худший вариант – полного отступления цивилизации из Афганистана в течении 18 месяцев. При этом подобное уже практически случилось в Сирии, где останется только небольшая часть войск США.

Для Украины эти события создают очень плохой тренд. Ведь снижается вероятность какого-либо участия США в возможном конфликте в нашем регионе - если Пентагон взял курс на оставление позиций и союзников на милость непримиримых и диких врагов.

Читайте такжеСША оказались на пороге гражданской войныНо у ситуации просматривается и возможный положительный ракурс. Собирание войск из Афганистана и Сирии может быть подготовкой к вторжению в Иран. По которому, кстати, Дональд Трамп не снижает уровня агрессивной риторики. И недавно сделал выговор своим разведчикам за то, что те начали рассказывать, что "может Иран и не так опасен, как мы вот раньше думали, а его ракеты может и не ядерные".

При иранском повороте событий Украина конечно же выиграет минимум год относительного мира. Так как РФ будет помогать и спасать союзника. Что Ирану конечно не поможет, но силы и внимание нашего врага отвлечет.