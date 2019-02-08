Жизнь не по средствам закончилась, впереди - конец терпения и протесты

Сегодня на наших глазах рушатся экономические модели, действовавшие у нас последние 1,5-2 десятка лет и ориентированные на высокие уровни потребления.

Еще в прошлом 2018 году, когда госдолг составил 2,17 трлн. гривен или $78,3 млрд США, эти модели практически перестали работать. Уже не хватает даже кредитных денег МВФ и заемных средств от размещения ОВГЗ, чтобы в течение 2019 года выплатить $14,2 млрд, или, по текущему курсу, 417 млрд гривен госдолга.

Поэтому Кабмин, несмотря на выборы-2019, стал резко повышать цены на энергоресурсы, тарифы ЖКХ, а также урезать социальные расходы и снова занимать в долг (в январе Минфин привлек в госбюджет 41,7 млрд гривен за счет ОВГЗ), соответственно, для поддержания потребления вообще не осталось ресурсов.

Какой напрашивается вывод? Наш истеблишмент получил в свои руки средства, которыми не умеет пользоваться в интересах всего государства. Он не умеет управлять тем, что оказалось ему подвластно. И самое главное, он не способен осуществить транзит украинской экономики в новое качество. Плюс эта проблема обостряется еще двумя вещами.

Во-первых, - это дальнейший рост массовой трудовой миграции. Во-вторых, - ускорение оттока капитала из Украины. И у меня такое подозрение, что со стороны КМУ и ВРУ потеряна управляемость этими процессами. Что делать? Ответа у политических лидеров нет, все кивают на МВФ.

Теперь с такими вызовами и при полном пофигизме топ-чиновников и нардепов общество может лояльно прожить только короткое время – до зимы этого 2019 года. К ноябрю ресурс терпения у людей будет исчерпан, уж больно быстро растут протестные настроения из-за тяжелой экономической ситуации в стране. Пока же народ лишь угрюмо наблюдает за всем этим безграмотным руководством.