Как украинские элиты при помощи России водят за нос западных партнеров

Победа Евромайдана в 2014 году не приблизила Украину к Европе из-за наших элит / Reuters

После победы Революции Достоинства и подписания Соглашения об Ассоциации я написал несколько постов, в которых утверждал, что отныне Украину будет ждать не европейское благосостояние, а бедность и нищета, как в Молдове, которая встала на путь евроинтеграции раньше нас и... оказалась у разбитого корыта.

За пять лет, прошедших после Евромайдана, мой прогноз, увы, полностью подтвердился - уровень жизни в Украине достиг молдавской бедности и украинцы, подобно молдованам, массово уезжают из страны в поисках спасения. Украина, как и Молдова, превращается в страну пенсионеров и Мерседесов. Обе страны кое-как держаться на плаву за счет денежных переводов заробитчан и западной помощи.

В чем причина провала евроинтеграции в Молдове и в Украине? Почему подписанные Соглашения с ЕС не только не привели к притоку инвестиций, но, напротив, обвалили уровень жизни большинства населения обеих стран и, что самое ужасное, сделали ситуацию просто беспросветной? Она беспросветна и в Молдове, как показали прошедшие только что выборы. Она совершенно беспросветна и в Украине, что покажут предстоящие президентские и парламентские выборы.

Для правящей элиты "евроинтеграция" = "самоубийство"

Сразу отбрасываем глупейшие объяснения, что, мол, Запад с помощью своих Соглашений хотел превратить и Молдову, и Украину в сырьевой придаток, уничтожить потенциальных конкурентов, получить дешевую рабочую силу и т.д. Оставим подобные объяснения для малообразованных и зазомбированных российской пропагандой олигфренов.

Причины в обеих странах лежат совсем в другом, и они объясняются двумя фундаментальными факторами:

Наличие сильных пророссийских настроений у значительной части общества; Феодально-клановая политическая система.

Внедрение европейских ценностей в Молдове и в Украине - независимый суд, разделение властей, отделение силовиков от политического влияния, прозрачность доходов и расходов чиновников, равенство всех перед законом, верховенство права и т.д. - означает ликвидацию всех преференций, рент и сословных привилегий для правящих кланов. То есть подрывает основу их благосостояния и даже ставит под угрозу их активы и саму свободу. Поэтому правящий класс - симбиоз высшего чиновничества и крупного бизнеса, - не мог пойти на внедрение евроинтеграции.

Читайте такжеСтарый Порошенко или украинский Трамп: какой президент ждет Украину после выборовНо как правящие кланы могли сопротивляться одновременно Западу и большинству общества, которая требовало евроинтеграции?

И в Молдове, а затем и в Украине, правящий класс применил одинаковую и очень грамотную защитную тактику. Для удержания власти была сознательно разыграна российская угроза. Это было несложно сделать при наличии пророссийских настроений у части общества и вмешательства самой России в дела Молдовы и Украины. Это тот фактор, который отсутствовал в странах Балтики и восточной Европы, и даже в Грузии, в которых реформы оказались успешными.

Суть защитной тактики состояла в следующем. Правящие кланы публично заявляют о своей приверженности европейскому пути и одновременно всячески провоцируют Россию на вмешательство во внутренние дела своих стран. Для этого власти Украины и Молдовы сознательно раскалывают общество по этническим признакам, формируя два противоположных лагеря. Россия, разумеется, опирается на свой, пророссийский сегмент и российская угроза формируется просто естественным путем. Правящие классы начинают запугивать Запад реваншем пророссийских сил. Запад оказывается в ловушке. Он понимает, что правящие классы тотально коррумпированы и не проводят европейских реформ, но он все равно вынужден поддерживать их потому что реально боится реванша России. Ситуация заходит в глухой угол, реформ нет, инвестиций тоже нет, коррупция процветает, народ разбегается.

Почему Запад бессилен изменить в Украине что-либо

Запад все это прекрасно понимает, он наивно пытается "вырастить" настоящую европейскую элиту в Молдове и Украине (еврооптимисты Найем, Лещенко, Шабунин, Вакарчук и т.д), но правящие кланы легко отражают эти попытки Запада, принуждая его делать ставку только на них.

Для полноценного функционирования подобной защитной модели правящие элиты должны сознательно конструировать российскую угрозу, опираясь на российский электорат. Можно сказать, что именно пророссийский электорат оказался той спасительной палочкой-выручалочкой, которая позволяет феодальный верхушке удерживать свою власть несмотря на огромное давление Запада.

В Молдове коррумпированная верхушка во главе с одиозным олигархом Плахотнюком сознательно поддерживает пророссийскую социалистическую партию, создает ей преференции, сделала ее представителя Додона президентом страны, поощряет его контакты с Путиным и таким образом формирует угрозу российского реванша в глазах Запада. Скрепя сердце, Запад вынужден соглашаться и поддерживать Плахотнюка как гаранта проевропейского пути Молдовы. И что интересно, при желании Плахотнюк всегда легко может поднять градус противостояния с Россией, которая с удовольствием примет вызов. Запад и вся Молдова оказались в ловушке, а Плахотнюк и его демократическая партия полностью контролирует Генпрокуратуру, Национальный центр по борьбе с коррупцией, Службу информации и безопасности, всю судебная власть, включая Конституционный суд. Ситуация патовая и практически безнадежная. Молдова просто умирает на глазах.

Аналогичные процессы произошли и в Украине. Совпадение стопроцентное! Правящие кланы применили такую же защитную тактику, разыграв российскую угрозу, всячески раскалывая общество по гуманитарным вопросам. Именно украинские власти поднимали градус противостояния с Россией всякий раз, когда возникала угроза их власти со стороны Запада. Власти отказались проводить реформы, бороться с коррупцией, и в качестве аргумента всегда ссылались на угрозу реванша пророссийских сил. Именно власти стали выводить на политическую арену Медведчука и создавать ему преференции, когда Запад настойчиво требовал проведения реформ. Угрозы, якобы, реванша пророссийских сил - это плод самозабвенного творчества нынешней власти. Это сознательное конструирование этой угрозы с помощь тех политиков (Рабинович, Мураев, Медведчук, Бойко, Вилкул и т.п.), которые согласились подыграть власти и самим себе

Читайте такжеКак Порошенко строит в Украине путинскую модель управления странойЗапад бессилен что-либо изменить в Молдове и в Украине. Ему не на кого опираться. Нет реальных проевропейских политических сил, на которых можно было сделать ставку. Кланы заблаговременно всех нивелируют с помощью угроз, разложения, дискредитации или подкупа. Устранить нынешние коррумпированные элиты, которые блокируют реальное движение в европейском направлении, Запад может и довольно легко, с помощью народных масс, т.е. с помощью майданов. Но майданы против властей, которые декларируют стремление в ЕС и НАТО, властей, которые Запад сам хвалит, которым сам дает кредиты, как-то выглядит нелогично. Это будет полной дискредитацией и Россия просто обхохочется. Полный тупик!

Всю эту логику я неоднократно объяснял еще на примере Молдовы и предупреждал, что Украину ждет такая же, только более печальная, судьба. Запад явно переоценил свои силы, когда принял решение втянуть Молдову и Украину в зону своих интересов и тем самым драматически нарушил систему балансов и систему безопасности в Европе. Но назад дороги уже нет. Европе придется пройти весь этот опасный путь, который она сама выбрала, и кто и в каких границах доживет до нового состояния стабильности, спрогнозировать сейчас невозможно. Но одно можно предсказать точно. Ни Молдова, ни Украина не выйдут из данного периода опаснейшей турбулентности в нынешних границах. Молдова, скорее всего, потеряет свою государственность.

Нынешние молдавские и украинские элиты одинаково безответственные. Точнее они преступно безответственны. Они поставили свои корпоративные интересы выше судеб своих стран. Они сознательно раскалывают свои общества, а не стараются его объединить. Поэтому Украину и Молдову впереди будет ждать несчастная судьба.