Как украинские элиты при помощи России водят за нос западных партнеров

Андрей Головачев

политический эксперт

28 февраля 2019, 08:43

Правящий класс Украины применил одинаковую и очень грамотную защитную тактику.

Акция на Майдане Независимости
Победа Евромайдана в 2014 году не приблизила Украину к Европе из-за наших элит / Reuters

После победы Революции Достоинства и подписания Соглашения об Ассоциации я написал несколько постов, в которых утверждал, что отныне Украину будет ждать не европейское благосостояние, а бедность и нищета, как в Молдове, которая встала на путь евроинтеграции раньше нас и... оказалась у разбитого корыта.

За пять лет, прошедших после Евромайдана, мой прогноз, увы, полностью подтвердился - уровень жизни в Украине достиг молдавской бедности и украинцы, подобно молдованам, массово уезжают из страны в поисках спасения. Украина, как и Молдова, превращается в страну пенсионеров и Мерседесов. Обе страны кое-как держаться на плаву за счет денежных переводов заробитчан и западной помощи.

В чем причина провала евроинтеграции в Молдове и в Украине? Почему подписанные Соглашения с ЕС не только не привели к притоку инвестиций, но, напротив, обвалили уровень жизни большинства населения обеих стран и, что самое ужасное, сделали ситуацию просто беспросветной? Она беспросветна и в Молдове, как показали прошедшие только что выборы. Она совершенно беспросветна и в Украине, что покажут предстоящие президентские и парламентские выборы.

Для правящей элиты "евроинтеграция" = "самоубийство"

Сразу отбрасываем глупейшие объяснения, что, мол, Запад с помощью своих Соглашений хотел превратить и Молдову, и Украину в сырьевой придаток, уничтожить потенциальных конкурентов, получить дешевую рабочую силу и т.д. Оставим подобные объяснения для малообразованных и зазомбированных российской пропагандой олигфренов.

Причины в обеих странах лежат совсем в другом, и они объясняются двумя фундаментальными факторами:

  1. Наличие сильных пророссийских настроений у значительной части общества;
  2. Феодально-клановая политическая система.

Внедрение европейских ценностей в Молдове и в Украине - независимый суд, разделение властей, отделение силовиков от политического влияния, прозрачность доходов и расходов чиновников, равенство всех перед законом, верховенство права и т.д. - означает ликвидацию всех преференций, рент и сословных привилегий для правящих кланов. То есть подрывает основу их благосостояния и даже ставит под угрозу их активы и саму свободу. Поэтому правящий класс - симбиоз высшего чиновничества и крупного бизнеса, - не мог пойти на внедрение евроинтеграции.

Читайте такжеСтарый Порошенко или украинский Трамп: какой президент ждет Украину после выборовНо как правящие кланы могли сопротивляться одновременно Западу и большинству общества, которая требовало евроинтеграции?

И в Молдове, а затем и в Украине, правящий класс применил одинаковую и очень грамотную защитную тактику. Для удержания власти была сознательно разыграна российская угроза. Это было несложно сделать при наличии пророссийских настроений у части общества и вмешательства самой России в дела Молдовы и Украины. Это тот фактор, который отсутствовал в странах Балтики и восточной Европы, и даже в Грузии, в которых реформы оказались успешными.

Суть защитной тактики состояла в следующем. Правящие кланы публично заявляют о своей приверженности европейскому пути и одновременно всячески провоцируют Россию на вмешательство во внутренние дела своих стран. Для этого власти Украины и Молдовы сознательно раскалывают общество по этническим признакам, формируя два противоположных лагеря. Россия, разумеется, опирается на свой, пророссийский сегмент и российская угроза формируется просто естественным путем. Правящие классы начинают запугивать Запад реваншем пророссийских сил. Запад оказывается в ловушке. Он понимает, что правящие классы тотально коррумпированы и не проводят европейских реформ, но он все равно вынужден поддерживать их потому что реально боится реванша России. Ситуация заходит в глухой угол, реформ нет, инвестиций тоже нет, коррупция процветает, народ разбегается.

Почему Запад бессилен изменить в Украине что-либо

Запад все это прекрасно понимает, он наивно пытается "вырастить" настоящую европейскую элиту в Молдове и Украине (еврооптимисты Найем, Лещенко, Шабунин, Вакарчук и т.д), но правящие кланы легко отражают эти попытки Запада, принуждая его делать ставку только на них.

Для полноценного функционирования подобной защитной модели правящие элиты должны сознательно конструировать российскую угрозу, опираясь на российский электорат. Можно сказать, что именно пророссийский электорат оказался той спасительной палочкой-выручалочкой, которая позволяет феодальный верхушке удерживать свою власть несмотря на огромное давление Запада.

В Молдове коррумпированная верхушка во главе с одиозным олигархом Плахотнюком сознательно поддерживает пророссийскую социалистическую партию, создает ей преференции, сделала ее представителя Додона президентом страны, поощряет его контакты с Путиным и таким образом формирует угрозу российского реванша в глазах Запада. Скрепя сердце, Запад вынужден соглашаться и поддерживать Плахотнюка как гаранта проевропейского пути Молдовы. И что интересно, при желании Плахотнюк всегда легко может поднять градус противостояния с Россией, которая с удовольствием примет вызов. Запад и вся Молдова оказались в ловушке, а Плахотнюк и его демократическая партия полностью контролирует Генпрокуратуру, Национальный центр по борьбе с коррупцией, Службу информации и безопасности, всю судебная власть, включая Конституционный суд. Ситуация патовая и практически безнадежная. Молдова просто умирает на глазах.

Аналогичные процессы произошли и в Украине. Совпадение стопроцентное! Правящие кланы применили такую же защитную тактику, разыграв российскую угрозу, всячески раскалывая общество по гуманитарным вопросам. Именно украинские власти поднимали градус противостояния с Россией всякий раз, когда возникала угроза их власти со стороны Запада. Власти отказались проводить реформы, бороться с коррупцией, и в качестве аргумента всегда ссылались на угрозу реванша пророссийских сил. Именно власти стали выводить на политическую арену Медведчука и создавать ему преференции, когда Запад настойчиво требовал проведения реформ. Угрозы, якобы, реванша пророссийских сил - это плод самозабвенного творчества нынешней власти. Это сознательное конструирование этой угрозы с помощь тех политиков (Рабинович, Мураев, Медведчук, Бойко, Вилкул и т.п.), которые согласились подыграть власти и самим себе

Читайте такжеКак Порошенко строит в Украине путинскую модель управления странойЗапад бессилен что-либо изменить в Молдове и в Украине. Ему не на кого опираться. Нет реальных проевропейских политических сил, на которых можно было сделать ставку. Кланы заблаговременно всех нивелируют с помощью угроз, разложения, дискредитации или подкупа. Устранить нынешние коррумпированные элиты, которые блокируют реальное движение в европейском направлении, Запад может и довольно легко, с помощью народных масс, т.е. с помощью майданов. Но майданы против властей, которые декларируют стремление в ЕС и НАТО, властей, которые Запад сам хвалит, которым сам дает кредиты, как-то выглядит нелогично. Это будет полной дискредитацией и Россия просто обхохочется. Полный тупик!

Всю эту логику я неоднократно объяснял еще на примере Молдовы и предупреждал, что Украину ждет такая же, только более печальная, судьба. Запад явно переоценил свои силы, когда принял решение втянуть Молдову и Украину в зону своих интересов и тем самым драматически нарушил систему балансов и систему безопасности в Европе. Но назад дороги уже нет. Европе придется пройти весь этот опасный путь, который она сама выбрала, и кто и в каких границах доживет до нового состояния стабильности, спрогнозировать сейчас невозможно. Но одно можно предсказать точно. Ни Молдова, ни Украина не выйдут из данного периода опаснейшей турбулентности в нынешних границах. Молдова, скорее всего, потеряет свою государственность.

Нынешние молдавские и украинские элиты одинаково безответственные. Точнее они преступно безответственны. Они поставили свои корпоративные интересы выше судеб своих стран. Они сознательно раскалывают свои общества, а не стараются его объединить. Поэтому Украину и Молдову впереди будет ждать несчастная судьба.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Россия Евросоюз Украина НАТО США Европа Молдова Андрей Головачев Игорь Додон Влад Плахотнюк
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Все новости

09:05
Дети Трампа активно пытались строить Trump Tower в Москве - экс-адвокат президента США
08:56
После оправдания контрабанды Луценко дал "зеленый свет" изнасилованиям
08:45
Пышные оладьи: как приготовить оладушки
08:43
Как украинские элиты при помощи России водят за нос западных партнеров мнение
08:41
Индия впервые за 48 лет нанесла авиаудар по Пакистану
08:34
Адвокат раскрыл коварный и подлый план Путина по атаке на Украину
08:30
В Transparency International заговорили о провале антикоррупционной реформы в Украине Видео
08:11
Астролог рассказал, стоит ли ставить крест на карьере Anna Maria в Украине
07:57
"Электорат" на автобусах и Нацгвардия: СМИ рассказали о предвыборном визите Порошенко в Бровары Видео
07:51
Эксперт назвал главную ценность Донбасса для РФ и объяснил, почему Москва пойдет на уступки
07:30
Пенсии, субсидии и медицина: что меняется с марта 2019 Видео
07:25
В ЕС разнесли аргументы КСУ по отмене статьи о незаконном обогащении Видео
07:15
Как Трамп убил НАТО – Foreign Affairs
06:58
Порошенко может потушить коррупционный скандал войной мнение
06:34
Масленица 2019: традиции и празднование по дням Видео
06:09
Стало известно, что женщины любят больше секса
05:42
"Одевалась бы скромнее": Каменских разнесли за смелый образ в стиле 80-х
05:11
Выход США из Договора о РСМД – это подарок Путину – эксперт
04:37
Что делать с Донбассом: политолог дал Украине совет Видео
04:01
Топ-3 причин, по которым красивые девушки остаются одинокими
03:05
Назван простой способ предотвращения рака Видео
02:14
Слава из "НеАнгелов" покорила фанатов фигурой в бикини
01:42
Киев подписал с Москвой протокол о вылове рыбы в Азовском море
01:25
Эксперт рассказал, как "перезагрузить" органы власти в Украине
01:02
"Заставили раздеться": крымские чиновники жестко подрались с ростовскими полицейскими
00:39
На Западе Зеленского стали воспринимать всерьез – политолог
00:16
"Это полная ж*па": член жюри нацотбора Евровидения рассказал о гастролях в России Видео
27 февраля, среда
23:54
Гладковский о контрабандистах запчастей из РФ: с риском для жизни они выполняют важную миссию Видео
23:25
Путин поблагодарил зеленых человечков за участие в аннексии Крыма Видео
22:59
Зеленский встретился с представителем Госдепа Волкером Фото
22:37
Imagine Dragons Видео досье
22:26
"Вы нам неинтересны": Порошенко на митинге поссорился с экс-бойцом АТО Видео
21:43
"Ты негодяй, кнопка, бл*дь": Кернес поставил на место возмущенных повышением цен на проезд Видео
21:31
В НФ предложили передать материалы по "Укроборонпрому" в уже созданную ВСК
21:20
"И этот на шапке спалилися": разъяренный Порошенко сорвал головной убор у девушки из толпы Видео
21:12
Организаторы Евровидения отреагировали на отказ Украины от конкурса Видео
21:09
Сын Гладковского подал в суд на программу Наші гроші
20:30
"Евродопобачення": в соцсетях негодуют после отказа Украины от участия в Евровидении-2019 Видео
20:17
Пакистан сбил два самолета индийских ВВС Видео
19:34
Кириленко недоволен отказом НОТУ от участия в Евровидении-2019 Видео
19:29
Зеленскому предсказали победу над любым соперником во втором туре выборов
19:11
"Занимаемся непонятным": советник Порошенко по экономике решил уволиться Видео
18:45
Астролог предупредила об угрозах первых дней марта-2019 Видео
18:31
В СБУ не готовы сажать за контрабанду российских запчастей для армии Видео
18:22
Украина не поедет на Евровидение в 2019 году
18:07
Экс-министр спрогнозировал, как кончится история России
18:05
Производители "Калашникова" создали революционный беспилотник - The Washington Post
18:03
"Комар носа не подточит": Порошенко решил всех успокоить
17:47
У Порошенко из-за Бигуса все пошло через жопу мнение
17:10
В КГГА отчитались о зачистке еще одной центральной улицы от наружной рекламы
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять
Подписывайтесь на наш
канал в Telegram
Узнавайте первыми все
самое важное и интересное
Подписаться