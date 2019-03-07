Запад не волнует судьба аннексированного Крыма

Аннексия Крыма - это не только юридический и моральный вызов для Запада / "РБК-Украина"

Пять лет назад Запад лениво наблюдал, как Российская Федерация вторглась на территорию суверенного европейского государства и аннексировала ее в нарушение международного права. То, что началось в конце февраля 2014 года с вооруженных действий российских воинских частей без опознавательных знаков, которых впоследствии назвали "зелёными человечками", завершилось официальном объявлением о присоединении Крымского полуострова к Российской Федерации 18 марта 2014 года. Незаконный "референдум" 16 марта послужил ложным инструментом легитимизации насильственного включения украинской территории в состав РФ.

Читайте такжеРоссия захватила нефтегазовые ресурсы Крыма: что делать УкраинеАннексия Крыма не была последним актом неоимперализма российского руководства против Украины. Вскоре Россия оккупировала отдельные регионы восточной Украины, замаскировав свою агрессию под мятеж местных "сепаратистских" сил, защищающихся от угрозы "фашистской хунты" в Киеве.

Санкции Запада против РФ в контексте невыполнения Минских соглашений и значительное усиление боевой мощи украинской армии, должны были помешать дальнейшему продвижению агрессора на территорию Украины. Однако, боевые действия на линии фронта продолжаются и почти каждый день погибают люди. В то же время Россия усиливает свое давление уже в регионе Азовского моря. После нападения российского флота на украинские катера в Керченском проливе в ноябре 2018 года Россия незаконно задержала 24 украинских моряка и сейчас содержит их под стражей.

Запад вновь отреагировал на это весьма нерешительно. В декабре 2018 года Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию, которой осудила российскую агрессию против Украины, аннексию Крыма и милитаризацию прилегающих к нему морских районов. Новых санкций со стороны ЕС и США после этого не последовало. Напротив, немецкое правительство решительно настроено на реализацию совместного с РФ проекта по строительству газопровода Северный Поток-2.

Читайте также2019-й станет для Путина годом без КрымаМоскве удалось успешно закрепить свою пропаганду на Западе, например, о том, что Крым "всегда принадлежал России" и был лишь "подарком" для Украины от советского лидера Никиты Хрущева в 1954 году.

В итоге, судьба аннексированного Крыма едва ли играет какую-либо важную роль в сознании западной общественности. Несмотря на то, что на оккупированном полуострове наблюдаются нарушения прав человека, произвольные задержания, похищения и пытки журналистов, активистов и простых граждан. Достаточно выступить против принудительного принятия российского гражданства, чтобы попасть под прицел российских органов безопасности. Репрессивные меры особенно затрагивают крымских татар, которые составляют около 12% от общей численности населения полуострова.

Аннексия Крыма - это не только юридический и моральный вызов для Запада, но и огромная военная угроза. После захвата полуострова Кремль систематически переправлял туда оружие, в том числе самолеты и ракеты с ядерными боеголовками, а также боеприпасы и военный персонал. Это не только делает Крым плацдармом для возможного крупного наступления на Украину, но также резко меняет расстановку сил во всем черноморском регионе.

Насильственно меняя внутриевропейские границы посредством аннексии Крыма, Россия потрясла основы европейского мироустройства. По причинам самосохранения демократическая Европа никогда не должна признавать это преступление. Кремлевским властям необходимо ясно дать понять, что возврата к "нормальным" отношениям не может быть, пока существует такая несправедливость.

Рихард Герцингер, немецкий журналист для Die Welt