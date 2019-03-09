Крым стал тяжелым бременем для экономики России

Андрэ Баллин

Немецкий журналист

9 марта 2019, 06:55

Расходы на содержание Крыма оказывают большое давление на российский бюджет.

Крым
Крым давит на бюджет РФ/ Крым. Реалии

Пять лет назад аннексия Крыма вызвала огромную эйфорию в России и дала новый импульс популярности Владимира Путина в стране. Тогда Россия получила стратегически важный форпост с крупными газовыми месторождениями, несколькими верфями и портами, а также благоприятным климатом как для сельского хозяйства, так и для туризма. Но побочные эффекты аннексии все чаще оказываются тяжелым бременем для экономики России.

Отношения с Украиной постоянно разрушаются. Прямых рейсов между странами уже не существует, и на украинской границе к русским мужчинам обычно относятся с большим подозрением и пренебрежением, а иногда даже запрещают въезд.

Читайте такжеЗапад не волнует судьба аннексированного КрымаДаже в финансовом отношении ущерб огромен. Одни только поставки российского газа в Украину за этот период уменьшились с 25,8 млрд кубометров до 2,5 млрд кубометров.Только за 4 года доходы от продажи газа сократились на 20 млрд долларов. В целом объем двусторонней торговли между двумя странами сократился с примерно 40 млрд долларов в 2013 году до 15 млрд долларов в 2013 году.

Кроме того, расходы на содержание Крыма оказывают большое давление на российский бюджет. Престижный проект "Крымский мост", который Путин лично открывал за рулем грузовика в 2018 году, поглотил 3,5 млрд евро. Существуют также огромные расходы, которые необходимы для строительства  и ремонта подъездных дорог на полуострове. Попытка обеспечить Крым электроэнергией посредством турбин Siemens закончилась огромным скандалом  и новыми санкциями.

Есть большие проблемы и с водоснабжением. После закрытия со стороны Украины Северного Крымского канала, сельское хозяйство в Крыму борется с дефицитом воды. Принудительное бурение скважин не решит данную проблему, так как уровень подземных вод угрожает еще больше опуститься.

Словом, обустройство Крыма займет годы и обойдется в миллиарды.

Однако гораздо сложнее для экономики РФ пережить санкции Запада за аннексию Крыма. И санкции, которые первоначально были направлены только против отдельных лиц и ограниченного числа компаний, впоследствии были дополнены более строгими мерами за конфликт на Донбассе.

Читайте такжеРоссия захватила нефтегазовые ресурсы Крыма: что делать УкраинеХотя Кремль уже давно пытается преуменьшить экономические последствия для России, потери все же неоспоримы. Об этом заявил и глава ревизионного управления России Алексей Кудрин. По его мнению, санкции только в 2018 году замедлили рост ВВП РФ на 0,5%, а в целом, обошлись российской экономике в 6% роста.

Если в 2013 году Россия привлекла 69,2 млрд доларов прямых иностранных инвестиций, то уже в 2014 году они сократились до 22 млрд долларов. В 2018 году Россия побила рекорд: только 1,8 млрд долларов иностранных инвестиций привлечено, а это является минимальным объемом внешних вливаний за всю историю новой России. Третий и четвертый кварталы прошлого года вообще были разрушительными: более 6 млрд долларов частного капитала было выведено из России этот период.

Андрэ Баллин, немецкий журналист для Handelsblatt

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