Почему чиновники в Украине все равно будут воровать

Украинские чиновники воруют благодаря безнаказанности / фото: gazeta.zn.ua

Бедный человек склонен к воровству. Он ворует везде, где есть возможность безнаказанно украсть. Это естественно и не требует особых доказательств. При этом бедный человек уверен, что если бы он был богат, то он никогда бы не воровал.

Отсюда у большинства бедных людей в голове рождается убеждение, что на выборах надо голосовать за богатых людей, потому что богатые воровать не будут. А бедный человек, напротив, во власти обязательно будет воровать. Вторая часть утверждения - это проекция бедных на самих себя. Поэтому бедные никогда не голосуют за бедных. Бедные в душе презирают других бедных и завидуют богатым.

Читайте такжеКак уничтожить в Украине коррупцию всего за несколько летМежду тем мысль о том, что богатые не будут воровать - это миф, ложное утверждение, психологическая ошибка, отражающая внутренние комплексы бедных людей. Как доказал опыт клана Петра Порошенко, богатые во власти воруют еще больше, чем бедные.

Больше, потому что у богатых выше запросы. Если бедный человек, который неожиданно оказался во власти, может удовлетвориться украденными 100 тыс $, то богатый меньше чем за 1 млн баксов и мараться не будет.

Правда, однако, заключается в том, что большинство людей всегда будут воровать, если отсутствует система контроля и наказания за воровство. В Украине она пока отсутствует. Поэтому кто бы не оказался во власти - бедный или богатый, все будут воровать - такова эгоистическая природа человека. Но богатый будет воровать больше, потому что у него выше запросы и у него, как правило, есть опыт и навыки крупномасштабного воровства. Образно говоря, Яценюк за неделю сворует значительно больше чем казак Гаврилюк за пять лет.