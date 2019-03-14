Что значит для Украины очередной "высер" россиян о дружбе

Богдан Яременко

Дипломат, руководитель Фонда "Майдан иностранных дел"

14 марта 2019, 08:05

У Украины нет причин напрягаться из-за подобных "высеров" россиян, коими являются обвинения, содержащиеся в ноте.

Украина, Россия
Нота российского МИДа по Договору о дружбе появилась от безысходности ситуации для России

Россия направила в украинский МИД ноту, в которой обвинила Украину в нарушении Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве. Действиями Киева, которые нарушают Большой договор, российские дипломаты сочли законодательное закрепления курса Украины на вступление в НАТО, нарушение прав русскоязычного населения Украины и так далее.

Однако Украине не стоит опасаться каких-либо практических последствий этих обвинений россиян, поскольку эта нота готовилась ими не для реализации в практической плоскости. Россия прибегла к этому шагу от безысходности. Она не могла не отреагировать на непродление Украиной действия Большого договора, однако и поделать с этим она ничего не в силах.

Читайте такжеУкраина должна требовать от Запада деньги за войну с РоссиейВ России заложены алгоритмы по отработке подобных ситуаций, вот соответствующие подразделения Министерства иностранных дел РФ и причастные ведомства отработали тему после сообщения Киева о выходе из договора. Отработали – и, в итоге, "гора родила мышь". "Мышь", правда, на 12-ти страницах, но это все равно "мышь", потому что то, о чем пишут россияне, ни на что на самом деле не влияет. Если у них накопилось претензий к Украине на 12 страниц, то почему они раньше не вышли из договора?

Так что нота МИД РФ – "высосана из пальца". Это – всего лишь попытка России обыграть ситуацию, во-первых, в бюрократическом плане – потому что такой шаг Украины, безусловно, требует ответа, и системность россиян подсказывает необходимость ответить на демарш Киева. Во-вторых – с точки зрения пиара: это попытка российского руководства каким-то образом аргументировать свою позицию и сохранить хорошую мину при плохой игре.

Никаких юридических последствий для Украины не последует. Ведь в самом договоре заложен механизм его разрыва, Украина действует в четком соответствии с ним, и Россия уже ничего не может поделать. Москва должна была либо за полгода уведомить нас о своем выходе из Большого договора, либо, если она этого не сделала, значит, она соглашается на его продолжение. Украина воспользовалась положениями договора, заложенными в нем юридическими инструментами для того, чтобы выйти из него.

Читайте такжеРоссия спускается в адВсё, ситуация исчерпана. Россия может лишь принять к сведению данное решение Украины и просчитать юридические и политические последствия от действий Киева.

А что касается претензий России, о которых идет речь в ноте – законодательное закрепления курса на вступление в НАТО, нарушение прав русскоязычного населения Украины и так далее, то нет смысла вообще их обсуждать. В российской политике в отношении Украины нет сути как таковой, нет конструктива, нет рационального зерна. Эта нота – лишь попытка показать ситуацию такой, как она видится из Кремля. Однако это – их проблемы, не наши. У нас просто нет причин и повода напрягаться из-за подобных не хочется говорить "высеров", но так оно и есть, поскольку нота МИД РФ и его претензии именно таковыми являются. Там нет предмета для анализа и обсуждения.

Богдан Яременко, дипломат, руководитель фонда "Майдан иностранных дел", специально для "Главреда"

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