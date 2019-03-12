Спустя полгода в России решили возмутиться из-за разрыва Украиной договора о дружбе

В России решили возмутиться из-за разрыва Украиной договора о дружбе / goodfon.ru

Несмотря на то, что Петр Порошенко подписал указ о прекращении Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве Украины и России еще в сентябре 2018 года, а Рада поддержала этот законопроект 6 декабря – МИД РФ только сейчас направил Украине ноту по этому поводу.

В документе российская сторона перечислила все нарушения, которые, по ее мнению, допустила Украина, разрывая этот договор. В частности, утверждается, что Киев нарушил статью 6 договора, где стороны обязуются "не заключать с третьими странами каких-либо договоров, направленных против другой стороны".

Читайте такжеКремль прокомментировал разрыв дружбы с РФТакже, по оценке МИД России, Украина нарушила статью, гарантирующую "защиту этнической, культурной, языковой и религиозной самобытности национальных меньшинств на своей территории".

При этом российское ведомство призвало украинские власти "соблюдать свои двусторонние и международные обязательства не на словах, а на деле".

Справка. Договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Российской Федерацией был подписан 31 мая 1997 года в Киеве, документ 14 января 1998-го ратифицировала Верховная Рада. "Дружба" вступила в силу 1 апреля 1999 года.