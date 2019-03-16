О выборах и четырех комарах

Один хитрый комар уже давно сидит у украинцев на шее/1zoom.ru

Представьте, что вы сидите на берегу озера у костерка. Стоит пронзительная тишина, которую наполняет деловитый гул комаров. Их писк то ближе, то дальше, некоторые определенно к вам приблизились. Ваше ухо начинает отчетливо слышит, что возле вас летает три комара. А потом вдруг вы чувствуете острую боль и понимаете, что один хитрый комар уже давно сидит у вас на шее. Это такой огромный комар, который порядочно напился вашей крови.

Что вы будете с ним делать в повседневной жизни? Вы его или прихлопните, или ему повезет и вы его прогоните. Означает ли это, что вы гарантированы от того, что вас не укусят другие комары. Конечно нет. Означает ли это, что вы должны покинуть уютное местечко и уехать туда, где нет комаров? Да, некоторые так поступают. Они перебираются в более сухие и продуваемые ветром место, где комаров нет в принципе.

Читайте такжеЧто может помешать Порошенко снова стать президентомНо многие остаются у озера. Ну любят они такой вид отдыха. Вы можете разжечь огонь, вы можете намазаться звездочкой. Вы не измените природу комара, но вы можете предохранить себя от его укусов. Вы просто должны знать, что комар будет вас кусать. Даже если это вполне благопристойный европейский комар с сертификатом зрелости, он все равно будет хотеть вашей крови.

Наш выбор прост - если не хочешь, чтобы из тебя пили кровь, то отмахивайся от комаров. А еще лучше, осушай болота, которые их плодят. Впускай в гнилую воду гамбузию или другие виды рыб, что едят личинок комаров.

Короче, есть много способов, как бороться с комарами, но самое глупое убеждать себя в том, что есть правильный комар, а есть неправильный, когда нужно просто не давать им сесть на вашу шею. Спасибо за внимание.