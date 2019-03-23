Трамп готовится похоронить возвращение Крыма

Дональд Трамп может косвенно признать аннексию Крыма законной / GettyImages

Где глупость - образец, там разум - безумие. Президент США Дональд Трамп написал, что Штаты готовы признать аннексию Израилем сирийских Голанских высот. Браво. Поистине, безумию и тупости нет предела.

Если США пойдут на такое, это станет апофеозом политического безумия той охлократии, которую Трамп выстраивает в своей стране. Признание аннексии Голанских высот, по факту, уничтожит позицию США по, например, аннексированному Крыму.

Кроме того, это заложит бомбу замедленного действия на Ближнем Востоке, ибо уничтожит любые попытки мирного урегулирования споров, сведя к нулю желание сторон договариваться.

Читайте такжеКак Трамп развел Порошенко и Ко как котятНадеюсь, американский истеблишмент не настолько рехнулся, чтобы идти на поводу у израильских лоббистов и подрывать собственные высокоморальные позиции по подобным вопросам в остальном мире.

Признание аннексии - прямое нарушение резолюции Совбеза ООН №242, авторами которой были в том числе США, и за которую они проголосовали.

Через неделю в США должен приехать премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. Боюсь, что как раз к его приезду Трамп может в одностороннем порядке объявить о своём решении. Это даст дополнительные очки Нетаньяху и его правому блоку на выборах, которые пройдут в Израиле 9 апреля. Ведь он уже месяц использует Голанские высоты в своей предвыборной риторике, отчаянно пытаясь обойти своих конкурентов.

Что можно сказать? Это тот случай, когда бабло и желание быстро "срубить" политические очки приводит к принятию судьбоносных решений, которые вероятно повлияют на несколько стран и народов, и ещё больше увеличат риск конфликта.