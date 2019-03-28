У Порошенко есть только один сценарий для победы на выборах

Михаил Подоляк

политтехнолог

28 марта 2019, 06:56

Петру Алексеевичу нужно выйти во второй тур с только первого места.

Порошенко
Порошенко / 24 Канал

Есть всего три ключевых вопроса, от ответов на которые зависит интенсивность будущего выборного шухера.

Первый: насколько масштабно и насколько откровенно штаб Петра Порошенко готов "корректировать" итоговые результаты первого тура. Именно - первого. Потому что там все и решится.

Второй: насколько жёстко штаб Юлии Тимошенко готов протестовать против подобной "корректировки". И будет ли это сделано профессионально, по всей стране, с хорошо отработанными медийным аспектом и с обязательными локальными успехами.

Читайте такжеКак стать изгоем: мастер-класс от ПорошенкоТретий: насколько брутально, массово и безжалостно министр Арсен Аваков готов паковать организаторов большой аферы, прописанных в штабе Порошенко.

Надо сказать, что для Петра Алексеевича, при всех его информационных "чемпионских" понтах, существует только один выигрышный сценарий. И этот сценарий НЕ предполагает выход во второй тур со второго места с небольшим отрывом от третьего и с большим минусом от первого. Такой сценарий - уже крах. Фактический. С временной отсрочкой юридической фиксации этого краха.

Его личный царь-сценарий выглядит иначе. Основную "коррекцию" результатов нужно провести именно в первом туре. Потому что - много кандидатов, много скандалов и нет сплошной антимобилизации по линии "одно зло, одно добро". А потому ему категорически нужно выйти во второй тур с первого места с потрясающим процентом.

И это нереально только на первый взгляд. Все равно ведь он делает ставку на тотальную коррекцию, а не на реальное голосование. Алгоритм простой. Жёсткое информационное запугивание накануне. Масштабная коррекционная работа в комиссиях (по всей вертикали - вплоть до ЦИКа) - много фикции, скандалы, срывы. Чтобы выйти на классический мобилизационный результат: у Порошенко - 29-36%, у любого второго (лучше - Зеленского) - 18-22%. Опять медийный крик. Организация отвлекающих драк на крупных неконтролируемых участках, массовые запугивания и отмена выборов на части из них.

Читайте такжеПочему Порошенко – идеальный президент для ПутинаВсе это будет иметь двоякие последствия. Шокирующий итог для оппонентов с демобилизацией протестных настроений. И чрезвычайный мобилизационный итог для сторонников. Как результат - убийственный выход Петра Алексеевича с первого места, имевшего на старте компании ничтожных 5-6% и явная подготовка общественного мнения (здесь и среди внешних партнёров) к тому, что он вполне может выиграть.

С другой стороны, это же сыграет фантастически мобилизирующую роль для тех пассивных сторонников Порошенко, кто сейчас растерян и подтянет хвосты. Особенно в регионах. Также дополнительно отмобилизует ультрарадикальную часть электората для более жёсткой поддержки. А между первым и вторым туром начнётся просто феерическая по накалу и унижению всех прочих война. Так или иначе, мы опять упираемся в две неизвестные. Есть ли у Юлии Владимировны ресурс для настоящего контроля на участках. И готов ли Арсен Борисович жёстко винтить "активистов" Петра Алексеевича. Потому что Зеленский - это не про конкретную драку.

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Петр Порошенко выборы-2019 Михаил Подоляк
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