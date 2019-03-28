Голосовать против Порошенко нужно просто из чувства самосохранения

Петр Порошенко / УНИАН

Почему Порошенко не удастся сфальсифицировать выборы?

Потому что в условиях конкурентной политической среды это невозможно. Кроме Порошенко здесь есть еще несколько серьезных конкурирующих ФПГ, выдвинувших своих кандидатов, потративших на выборы большие деньги. И, что, они получат официальные "результаты", махнут рукой и просто "забудут"? Ок, допустим, забудут. Но дальше выборы парламентские. Если Порошенко позволить сфальсифицировать выборы сейчас, то парламентские он сфальсифицирует с еще большей вероятностью – там это проще. Таким образом для всех, кроме Порошенко, полностью теряется смысл участия в политике. Ты можешь делать все, что угодно. Тратить любые деньги, но все будет напрасно…

Собственно, после такого остается только два варианта – или перестройка всей политической системы с "западной" борьбы за власть на "восточную" борьбу за лояльность диктатора. Или бунт. Диктатор из Порошенко так себе. А вот бунтари из олигархов – отличные…

Читайте такжеПочему в Украине не так уж все и плохоПроблема, конечно же, вовсе не в Порошенко. Кто бы ни пришел вместо него, ожидать какого-то улучшения ситуации не приходится. Возможно даже, что из трех предложенных вариантов он является самым лучшим. Но голосовать нужно против Порошенко.

Просто из чувства самосохранения.

Если Петр Алексеевич с его антирейтингом каким-то чудом вымутит себе второй срок, то страна погрузится в политический кризис, с которым сам же Порошенко не будет знать, что делать. И это не предвещает ничего хорошего ни ему (что как бы пофиг), ни всем нам (что как бы нет).

Поэтому, Петр Алексеевич, давай, до свидания! Ничего личного, просто нам тут еще жить. А Вам и дома, в Испании, будет хорошо.