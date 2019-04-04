Баттл на НСК: Порошенко будет убедительней, но его не будут слушать

Юрий Романенко

Руководитель политических программ Украинского института будущего

4 апреля 2019, 11:35

Зеленский победит, как победил Трамп - не потому, что он лучше, а потому что истеблишмент достал.

Зеленский встретится с Порошенко на НСК / кадр из видео

Не ну чего нормально! Мне нравится! Вот это кампания, так кампания. Стадион так стадион.

Только все шоу платное! Только один билет в руки и все деньги на армию. И что мне нравится, что у Порошенко не понимают, что при любом исходе дебатов Зеленский побеждает.

Пусть посмотрят дебаты Трампа и Хиллари. Хиллари была профессиональнее, она была белой костью истеблишмента. Но чем более она была истеблишментом, тем больше это злило электорат Трампа. И Трамп победил истеблишмент. Потому что истеблишмент достал.

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И вот Порошенко идет по этим же граблям. Все эти гримаски, все эти ужимки про ответственную политику. Петра Алексеевич, вы серьезно? Вы серьезно считаете, что безоговорочно поддержать Клинтон в 2016 году, чтобы сейчас безоговорочно поддержать Трампа и слить Байдена создав ему проблемы на выборах 2020 - это серьезная политика?

Весь западный дипломатический корпус в Киеве так не считает, кстати. Серьезная политика не предложить ни одной инициативы по Донбассу и тупо плыть по течению 5 лет? Не посадить ни одного крупного Свинарчука за 5 лет - это серьезно? (Ой забыл, тупо ж немає повноважень).

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А коли так, то пусть политика будет несерьезной. По крайней мере, на смену унылому драматическому актеру средней руки придет актер комедийный и профессиональный.

Но мне лично все нравится. Драйвовая кампания, просто супер.

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Петр Порошенко Владимир Зеленский президентские выборы в Украине Юрий Романенко выборы-2019
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