Закончился порох, а зеленка еще не началась

Николай Фельдман

журналист

15 апреля 2019, 10:22

Вопрос этой избирательной кампании закрыт.

Порошенко Зеленский
Порошенко и Зеленский / НБН

Откровенно говоря, уже так надоело вовлекаться в нашу политическую повестку, что аж подташнивать стало.

Бомбит от президента, который решил поставить, кажется, все политтехнологические эксперименты над народом собственной страны.

Бомбит от его оппонента, который почти не способен поговорить публично так, чтобы это не было проблемой.

Читайте такжеФинальная дорожка Петра АлексеевичаБомбит от атмосферы ненависти - страсти зашкаливают. От криков сторонников Порошенко о том, какой всем нам п*здец грядет. От невозможности влиять на процесс гражданскому обществу, неполитизированных элементов которого просто не осталось.

Еще неделя этого сумасшествия - и люди, кажется, просто начнут кидаться друг на друга.

Я сейчас могу сказать только одно - ребята, давайте жить дружно. 

Мне откровенно безразличен Зеленский и, тем более, Порошенко. Но уверен, что вопрос этой избирательной кампании закрыт. Всё, финиш, приехали. Скорее всего, я не пойду голосовать просто потому, что сильно не хочу.

Закончился порох, а зеленка еще не началась. И это неизбежно. Начнется - будете предъявлять. Хотите обязательных дебатов в большем количестве - меняйте закон. Не хотите - не меняйте. Все пока. Увидимся после выборов.

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Петр Порошенко Владимир Зеленский выборы-2019 Николай Фельдман
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