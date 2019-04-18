Капитулировал перед Путиным: почему Порошенко проиграет на выборах

Петр Порошенко / Twitter президента

Петр Порошенко — опытный руководитель авторитарного типа с абсолютным кадровым чутьем. Он безошибочно подбирает в команду работников, устраивающих его — послушных, беспринципных, исповедующих двойную мораль, готовых на все ради достижения цели, поставленной руководителем.

Именно такими персонажами, имеющими одну с ним аморальную матрицу, Порошенко окружил себя, став Президентом. Здесь очень важно подобие: его работники — такие же, как он, только меньше масштабом.

И они все начали функционировать в алгоритме Порошенко: говорить одно — делать другое, не признавать ошибок, скрывать объективную информацию и пиариться на всем, что можно и нельзя, а несогласных обливать грязью.

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Ключевым моментом стала военная кампания 2014-2015 годов. ПАП хотел с помощью военной операции деблокировать государственную границу, затем подавить очаги сопротивления в Донецке и Луганске, а с этих позиций начать с Владимиром Путиным переговоры о возврате Крыма. И это была бы натуральная победа ПАПа, обещанная на выборах: быстрое окончание боевых действий и международные переговоры о Крыме.

Но среди послушных, глядящих в рот Президенту военных аналитиков и стратегов во главе с Виктором Муженко не нашлось никого, кто указал бы, что недоимперия не допустит реализации этого плана, независимо от того, что в Вене не обещали бы ПАПу представители Путина. Что недоимперия обязательно вмешается, к чему мы окажемся не готовы. Так как мы, по определению тогда еще искреннего со своими Юрия Луценко, воюем на карте Украины, на которой России нет, а надо воевать на карте Европы, где Россия активно присутствует.

Соответственно, авантюрная военная операция завершилась котлами и капитулянтским "минском", признать поражение ПАП, уже примеривший венок триумфатора, категорически не мог.

С этого момента наглое искривление реальности стало основной государственной информационной политики. А сама власть во главе с ПАПом поняла, что терять особо нечего — на обвинительный приговор одного Иловайска с "минском" хватит, и отбросила приличия, откровенно занявшись "патриотической коррупцией", чтобы аккумулировать ресурсы для покупки необходимого результата на выборах 2019 г. Да-да, решение о победе на выборах любой ценой было принято еще в 2015 году.

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Когда началась избирательная кампания, "маленькие порошенки", работающие в его штабе, начали действовать по принципу, сформулированному Игорем Грынивым: "Нам уже не отмыться, но запачкать мы можем многих". Отсюда этот кромешный фейковый черный пиар, отсюда обвинение всех соперников в сотрудничестве с Кремлем и прочая муть.

И часть украинского общества на это повелась, некоторые искренне. Но только те, кто укладывается в "матрицу Порошенко". Как минимум, те, кто считают, что святая цель "спасения Украины" оправдывает любые средства.

Однако этот циничный подход оттолкнул от ПАПа куда бОльшую часть украинцев, сохранившую в себе здравый смысл и воспоминания о морали. Отсюда невероятные в других условиях проценты Владимира Зеленского.

Сейчас вопрос уже не в голосовании. Вопрос в мирной передаче власти. А также взятии власти под контроль общества.