В воскресенье вся страна "даст в морду" мелким охамевшим уголовникам

Петр Порошенко / Радио Свобода

​Сторонников Порошенко даже немного жаль. Они находят миллион причин (кстати, вполне резонных), почему нельзя голосовать за Зеленского. Но... по этим же причинам нельзя голосовать и за Порошенко.

Нет ничего такого, что может сделать Зеленский, и чего еще не сделал Порошенко.

Петр Алексеевич и его медиаобслуга раздражают неимоверно. Не потому, что врут. В Украине врут и политики, и СМИ, и это давно считается нормой. А потому, что делают это с какой-то запредельной, отвратительной наглостью.

Читайте такжеЗа победу Зеленского мы должны благодарить исключительно Петра ПорошенкоКак обычно работают порохоботы? Они вбрасывают какой-то мессидж и затем мешают с дерьмом всех, кто пытается усомниться в его истинности. Не пытаются аргументировать свое утверждение хоть чем-то, нет. А просто унижают, высмеивают, глумятся, организовывают травлю. Делают невозможной саму дискуссию. И таким образом в ней как бы побеждают.

И это не "право сильного", не претензия на обладание некой тайной истиной, которую трудно постичь непосвященным. Это, скорее, наглость мелкого уголовника, отобравшего на глазах у всех у очкарика рубль и тупо лыбящегося: "А я не брал. А ты докажи! А в морду хошь?!".

Собственно, другого решения кроме как "в морду" ситуация и не имеет. Именно это страна и будет делать на участках 21 апреля.