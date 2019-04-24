В Кремле от Зеленского ждут первого шага

В Кремле затаились и ждут первых действий нового украинского президента / vitalik.kz

Отбросим пропагандистскую игру России с "поддержкой" Зеленского во время выборов.

Российская пропаганда, как и российские бунты, "бессмысленная и беспощадная". Только ее создатели толком понимают, что хотят достичь, извлекая из склепа какой-то очередной имперский или советский штамп или скелет Януковича.

Позиция официальной России сейчас прочитывается несложно: Украине передали пламенный "привет" с введением 1 июня запрета на поставку нефти, нефтепродуктов и угля. Второй месседж - поочередное то натяжение, то отпуск поводка "повстанцам" на Донбассе, соответственно - то угасание, то усиление напряжения на линии фронта на фоне постоянных "размусоливаний" темы о паспортизации российскими документами жителей временно оккупированных территорий на Донбассе.

Читайте такжеЭкзамен для Зеленского: что покажут первые сто дней его президентстваПрочитать эти "послания" нетрудно: Владимир Александрович, Вы хотели договариваться, так приходите и что-то попросите, но, чтобы Вам не было больно - лучше просто спросите, что мы от Вас хотим. И будет всем счастье.

Энергии такая "политика" забирает немного, тем более, что натруженные "геополитическими достижениями" руки сейчас сосредоточено возятся в Беларуси, готовят серию масштабных военных учений, не исключено, что с применением ядерного оружия.

Санкции правда сильно жмут и отвлекают, как кость в горле, - вроде и не смертельно, но очень неудобно.

Поэтому ситуация напоминает детскую игру "кто первый моргнет" или взрослый способ торговли - "кто первый назовет цену, тот и проиграл".

Россия считает, что не может позволить себе проявить слабость и начать торговаться - потому что это заставит мир и Украину сомневаться, что она ведет эти переговоры с позиции сильной стороны (сильные не просят, а берут).

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В этих обстоятельствах единственный способ маневрировать - это международное посредничество, которое правда тоже не всегда дается бесплатно.

С другой стороны Запад, кажется, выучил уроки прошлого, когда брошенные на произвол судьбы украинские лидеры очень быстро превращались в корм для "растущего российского организма", отвергли неудачную пропагандистскую выдумку Порошенко о пророссийскости Зеленского, и не колеблясь протянули новому президенту руку.