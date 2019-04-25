Как Запад и украинцы показали, что уже сыты Петром Алексеевичем

Петр Порошенко / Reuters

Впервые Петр Алексеевич осознал, что надо что-то делать, чтобы не пролететь мимо второго срока еще в марте 2017 года, когда ему мягко сообщили, что реальный рейтинг его не превышает 12% и "могут проблемы".

Тогда перед Петром Порошенко было два пути:

- либо прекратить дерибанить бюджет, начать срочно проводить реформы, которых требовал Запад, сажать коррупционеров и.т д.

- либо продолжать дерибанить бюджет, но параллельно начать активно развешивать народу лапшу на уши.

Петр Алексеевич выбрал второй путь.

Читайте такжеКак Порошенко напоследок одержал последнюю победу над Путиным"Решение" проблемы начали, как обычно, с глупости. В апреле на экраны запустили дисциплинированную Марину Порошенко, которая старательно, с мячами и скакалками поясняла полуголодным украинцам как ...правильно похудеть.

Затем Петру Алексеевичу тактично подсказали, что европейские технологии в нищей Украине пока еще не работают и народ, глядя по утрам на фитнесс-упражнения жены президента, только свирепел.

Марину срочно убрали, и Порошенко стали готовить к традиционным крестьянским ценностям: Томосу, державной мове и прочей средневековой лабуде. Начались вояжи к Варфоломею в Константинополь.

Где-то за 10 месяцев до выборов Западу стало ясно, что Порошенко готов пойти на любые меры вплоть до срыва выборов и введения военного положения, чтобы сохранить власть. Пришлось приглашать Авакова в США. О чем с ним там говорили, не трудно догадаться.

Начиная с ноября месяца прошлого года Порошенко уже находился в полу бредовом состоянии, был близок к истерике и безумных шагам. После керченского конфликта Запад уже конкретно предупредил Петра Алексеевича, чтобы он прекратил свои безумные действия.

Читайте такжеМог ли Порошенко победить Зеленского?С большим трудом Западу удалось довести Порошенко до выборов так, чтобы он не впал в сумасшествие и решился на массовые фальсификации.

То, что все западные страны немедленно лично поздравили Зеленского с победой на выборах, говорит о том, что они уже сыты Петром Алексеевичем по горло и дали понять чтобы не позволят никаких эксцессов до инаугурации.