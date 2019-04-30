Почему гуманитарная политика Западной Украины вызывает отторжение Юго-Востока

Судостроительный завод Океан в Николаеве

Если бы кто-то из наших ура-патриотов захотел разобраться, почему их гуманитарная политика вызывает такое сопротивление на Юго-Востоке, он бы задумался об этой истории, одной из очень многих подобных.

Это информационный стенд на некогда судостроительном заводе "Океан" в Николаеве, где многие годы работали мой дедушка, отец и дядя. Как видно, украинизация туда пришла ещё в 90-е. Если бы она принесла с собой новые заказы на суда, высокие зарплаты, инвестиции в модернизацию производства, воспринимали бы ее совсем иначе.

Но заказов от государства почти не было, штат работников завода сократился с 10 тыс до 500 человек, а большинство тех, кто ещё недавно знали, что такое судостроение, уехали на заработки в Польшу и Россию. На других фото замершие краны у сухого дока, где когда-то мой отец создавал нефтерудовоз "Борис Бутома" водоизмещением 132 тыс тонн.

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В итоге в стране, где строили флагманы российского флота и китайского флота авианосцы "Николай Кузнецов" и "Ляонин" (бывший "Варяг") Порошенко торжественно спускает на воду катера водоизмещением 38 тонн (!), а размерами меньше его яхты.

Возможно, выходцам из села, где прогресс остановился в XIX - начале XX века, и не понять скепсиса моих земляков по поводу вышиванок и мовы. Но для огромного числа наших граждан они стали символами колоссального упадка и регресса некогда одной из самых мощных экономик Европы.