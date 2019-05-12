Первая задача для президента Зеленского

Зеленский обязан разобраться с силовым блоком в первую очередь / УНИАН

Перед Владимиром Зеленским сейчас стоит огромное количество проблем. Но одна не терпит отлагательства и должна быть решена в первую очередь и быстро. Это практика финансирования радикальных образований со стороны силовых структур: МВД и СБУ.

Главный вред, который бывший президент Петр Порошенко нанес стране, заключался не в том, что он возглавлял коррупцию и по этой причине не мог и не хотел проводить демократические реформы и был бездарным Верховным, а в том, что он поощрял практику использования радикальных образований для подавления оппозиции себе и запугивания общества. Это было подло и омерзительно. Именно это и явилось главной причиной его провала на выборах, если кто не понял. Именно за это Порошенко должен понести ответственность в первую очередь.

Читайте такжеДве причины, почему Зеленскому ни в коем случае нельзя распускать РадуПоэтому первой задачей Зеленского должно быть немедленное проведение расследования практики финансирования радикальных формирований со стороны силовых структур и отдачи под суд виновных.

Подобная практика со стороны силовиков - это тяжкое преступление против общества. То, что все радикальные образования должны быть объявлены вне закона, сайт Миротворец должен быть закрыт - это, на мой взгляд, те шаги, которые Зеленский просто обязан принять в первые недели своего президентства, если он захочет вызвать к себе доверие со стороны общества.

Хватит ли у Зеленского воли на это? Не знаю. Не уверен. Но для меня это будет лакмусовой бумажкой.