Как Порошенко и его окружение испытывают муки при мысли об уходе

Андрей Головачев

политический эксперт

13 мая 2019, 09:43

Вся их неуемная энергия будет направлена только на повторное занятие аналогичной должности.

Порошенко, Зеленский
Порошенко и его преемник Зеленский / Reuters

В нашей стране есть много таких государственных должностей, заняв которые, чиновники или политики (а у нас это почти одно и тоже!) автоматически получают огромные коррупционные выгоды, массу льгот от государства, юридическую неприкосновенность и почти ничем неограниченную власть.

Если человек пробыл хотя бы полгода на такой должности, то он становится настолько зависим от своего неоправданного высокого статуса, что уже не в состоянии возвратиться к " нормальной жизни"

Поэтому если такой политик неожиданно теряет должность (а это всегда происходит неожиданно для него), то у него начинается форменная ломка, как у наркомана.

Он выброшен из системы, ему никто не звонит с просьбами о помощи, ему никто не предлагает взятки, его никто не приглашает в рестораны, его не возят по всему миру за счет бюджета и благодарных просителей, ему не привозят девочек в сауны, не приглашают на сафари, к нему не присылают чартеры, не дарят дорогие машины его жене и не покупают квартиры его любовницам.

Читайте такжеПорошенко напоследок демонстративно опустил Украину на самое дно

Чиновник или депутат просто в шоке! Он проваливается в состояние полной прострации или даже амока. Он потерян и раздавлен

Потеряв должность и соответствующий статус, такие люди реально сходят с ума. Жить и работать, как все нормальные люди, они уже не в состоянии. Они начинают биться в истерике, уходят в непримиримую оппозицию к действующей власти, объявляют себя борцами с системой, создают партии и движения, рвутся в парламент, где исходят пеной на трибуне, обличают коррупцию и грозятся рассказать все про всех, некоторые даже идут на майданы.

Такие люди никогда уже не успокоятся пока они не восстановят снова свой статус. Вся их неуемная энергия будет направлена только на повторное занятие аналогичной должности, сладострастие которой они забыть не могут и ради возвращения на которую они готовы пойти почти на любое моральное унижение и нравственное преступление.

Читайте такжеПервая задача для президента Зеленского

Потеряв должность, и окончательно выпав из обоймы, такие люди, как правило, становятся душевно больными. Они быстро деградируют, спиваются и опускаются. Мысль о том, что на ЕГО месте сидит какое-то ничтожество, какой-то клоун, а не ОН, что не ЕМУ несут взятки и НЕ ЕМУ приводят проституток, жжет ему сердце, заставляет стонать и грызть стену.

Именно такие чувства сейчас испытывает вся уходящая команда Порошенко и все, кто с ним связан.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Петр Порошенко Владимир Зеленский Андрей Головачев выборы-2019
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Все новости

09:43
Как Порошенко и его окружение испытывают муки при мысли об уходе
09:30
"Рождены, чтобы впендюривать хрень": Максим Галкин потроллил Дмитрия Нагиева и Викторию Боню Видео
08:57
Вышел тизер финала Игры престолов Видео
08:34
Зеленский рискует стать врагом одновременно и Путина, и Трампа мнение
08:30
Госсекретарь США передумал ехать в Москву
08:16
Сначала грозы, потом +30⁰: озвучен прогноз погоды в Украине на неделю Видео
07:37
Пройти по минному полю: астролог посоветовал, как в мае не потерять самое важное
07:16
Украинцев хотят обязать показывать свои доходы: что это значит и к чему приведет
06:56
Новый инквизитор: сможет ли Зеленский уволить Луценко и кто придет на его место мнение
06:33
Владимир Зеленский будет последним президентом Украины - нумеролог
06:10
Нибиру – предвестник Апокалипсиса: ученый вычислил дату конца света
05:41
Гороскоп на неделю 13-19 мая: что нельзя делать и в чем особенность воскресенья
05:05
Евровидение 2019: почему Украина не едет на песенный конкурс Видео
04:19
Эксперты рассказали, как легко улучшить секс
03:17
Ученые выявили продукт, позволяющий худеть во сне
02:53
"Ответил очень точно": российский политолог оценил заявление Зеленского о раздаче паспортов РФ
02:01
Стало известно, сколько украинцев "скатались" в Евросоюз по безвизу
01:32
Букмекеры назвали фаворитов Евровидения-2019
01:13
Ученые назвали топ-5 неожиданных преимуществ для здоровья от постоянного секса
00:49
Епископ ПЦУ Драбинко попросил Порошенко наградить экс-регионала
00:28
Понедельник, 13-е: что делать и чего опасаться Фото
12 мая, воскресенье
23:58
Наев озвучил количество кадровых военных РФ на Донбассе и в Крыму
23:31
Филарет допустил в будущем раскол ПЦУ
23:05
В "ДНР" застрелили сына топ-чиновника и экс-зама украинского министерства ЖКХ
22:38
В Израиле Евровидение-2019 началось со скандала Видео
22:12
Угроза глобального потепления для Украины: эколог сделала шокирующий прогноз
21:45
Наступление на Донбассе: ВСУ заняли позиции у захваченного боевиками поселка
21:17
Епифаний рассказал о договоренности по объединению УПЦ и УГКЦ
20:49
В школе Киева развесили детские рисунки о дружбе с Россией
20:24
"Сисек нет": Бузова шокировала фанатов снимком в бикини
20:00
Скандал в Харькове: горсовет решил снести палатку волонтеров на площади Видео
19:32
Жгучая порнозвезда-испанка "завела" фанатов снимками голой и топлесс Фото
19:10
Экс-супруг Меган Маркл женился на миллионерше
19:07
Украинская разведка рассекретила сотни документов об УНР и убийстве Петлюры
18:33
Вдова Доренко обвинила его дочерей в распространении лжи
18:02
День матери: украинские спортсменки трогательно поздравили мам с праздником
17:31
После эпического падения Путин назвал причины непобедимости своей команды в хоккее
17:17
ВСУ провели учения по боевым действиям в открытом море: опубликовано видео
16:58
Глава Генштаба Муженко пожаловался на взлом своей страницы в Facebook
16:29
Одноклубник Зинченко изменял матери своих детей с грудастой звездой реалити-шоу
16:02
Астафьева показала на видео, как держит свое шикарное тело в форме Видео
15:40
"Плевок в глаза": украинцы в РФ возмущены указом Порошенко о награждении прокремлевского политика
15:05
"Сухая и солнечная погода": синоптик рассказала, когда прекратятся дожди Видео
14:39
"Он знал о своем диагнозе": соратник Доренко прокомментировал его смерть
14:37
"Шли против системы": у Зеленского рассказали, как Порошенко расправляется с неугодными в АМКУ
14:06
"Луценко как стеклотару сдал Украину": Лещенко высказался о скандале с обвинениями из США
13:50
"Богиня в плаще": Седакова "дала жару", снявшись в откровенном красном белье
13:36
В Киеве неизвестные сожгли авто главного редактора украинского телеканала Видео
13:34
В США "разложили по полочкам" оружие, которое Кремль показал на параде к 9 Мая
12:51
Волонтер и ветеран АТО рассказал, будет ли эскалация военного конфликта Украины и России
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять
telegram
Подписывайтесь на наш
канал в Telegram
Узнавайте первыми все
самое важное и интересное
Подписаться