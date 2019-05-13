Как Порошенко и его окружение испытывают муки при мысли об уходе

Порошенко и его преемник Зеленский / Reuters

В нашей стране есть много таких государственных должностей, заняв которые, чиновники или политики (а у нас это почти одно и тоже!) автоматически получают огромные коррупционные выгоды, массу льгот от государства, юридическую неприкосновенность и почти ничем неограниченную власть.

Если человек пробыл хотя бы полгода на такой должности, то он становится настолько зависим от своего неоправданного высокого статуса, что уже не в состоянии возвратиться к " нормальной жизни"

Поэтому если такой политик неожиданно теряет должность (а это всегда происходит неожиданно для него), то у него начинается форменная ломка, как у наркомана.

Он выброшен из системы, ему никто не звонит с просьбами о помощи, ему никто не предлагает взятки, его никто не приглашает в рестораны, его не возят по всему миру за счет бюджета и благодарных просителей, ему не привозят девочек в сауны, не приглашают на сафари, к нему не присылают чартеры, не дарят дорогие машины его жене и не покупают квартиры его любовницам.

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Чиновник или депутат просто в шоке! Он проваливается в состояние полной прострации или даже амока. Он потерян и раздавлен

Потеряв должность и соответствующий статус, такие люди реально сходят с ума. Жить и работать, как все нормальные люди, они уже не в состоянии. Они начинают биться в истерике, уходят в непримиримую оппозицию к действующей власти, объявляют себя борцами с системой, создают партии и движения, рвутся в парламент, где исходят пеной на трибуне, обличают коррупцию и грозятся рассказать все про всех, некоторые даже идут на майданы.

Такие люди никогда уже не успокоятся пока они не восстановят снова свой статус. Вся их неуемная энергия будет направлена только на повторное занятие аналогичной должности, сладострастие которой они забыть не могут и ради возвращения на которую они готовы пойти почти на любое моральное унижение и нравственное преступление.

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Потеряв должность, и окончательно выпав из обоймы, такие люди, как правило, становятся душевно больными. Они быстро деградируют, спиваются и опускаются. Мысль о том, что на ЕГО месте сидит какое-то ничтожество, какой-то клоун, а не ОН, что не ЕМУ несут взятки и НЕ ЕМУ приводят проституток, жжет ему сердце, заставляет стонать и грызть стену.

Именно такие чувства сейчас испытывает вся уходящая команда Порошенко и все, кто с ним связан.