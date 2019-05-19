Почему Европу ждет "темное" будущее

Вот лучшее подтверждение безумия политической повестки европейских левых либералов или, как их ещё называют, "марксистов от культуры".

В этом материале The Guardian громко кричат о шокирующей для нас проблеме: "лишь около 3% кандидатов в евродепутаты, имеющих на следующей неделе шансы избраться в Европарламент, будут представлять расовые меньшинства". Ещё раз подчеркну не национальные, а именно расовые: то есть речь идёт о выходцах из Африки и Азии.

"А в таких странах, как Литва, Эстония, Австрия, Ирландия, Словакия, Словения, Польша, Мальта в списках кандидатов в Европарламент нет ни одного цветного кандидата!" - возмущается автор статьи.

Действительно, как же это странно, что одно из всего 6 своих мест в Европарламенте эстонцы не отдают нигерийцу или пакистанцу.

В материале раскрыта иезуитская логика леваков: процент цветных кандидатов ниже процента цветного населения среди жителей Европы, и это искажает будущие дискуссии по вопросам миграционной политики. То есть сначала либералы напускают беженцев в ЕС, а потом требуют создания особых условий для их прихода во власть, чтоб помешать правым ограничить число новых переселенцев. А когда консервативные политики говорят о сознательном курсе на "замещение населения", их обвиняют в фашизме.

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Действительно, ведь разношёрстной, лишённой традиций и европейских корней массой жителей "нового Вавилона" легче управлять, навязывая любые либеральные практики: от расширения прав ЛГБТ до запрета мясных ресторанов якобы в интересах спасения экологии.

И вот ещё такая цитата одной из левых активисток:

"Происходят бесчисленные споры о будущем Европы, но без участия хотя бы одного темнокожего в роли члена Еврокомиссии или руководителя Европарламента. Очевидно, что будущее ЕС остаётся исключительно белым".

Нет, с такими подходами будущее Европы мне видится преимущественно в тёмных тонах.

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