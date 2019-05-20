Как Зеленский выступил с наиболее украиноцентричной речью в истории

Богдан Яременко

Дипломат, руководитель Фонда "Майдан иностранных дел"

20 мая 2019, 15:04

Новый президент в своем выступлении "исходил" из реальных проблем своих граждан

Собраны самые яркие цитаты из выступления Владимира Зеленского после инаугурации
Владимир Зеленский во время речи на инаугурации / Reuters

Що я почув в інаугураційній промові. 

Найбільш україноцентрична президентська промова з усіх досі проголошених.

Раніше президенти України вважали за потрібне детально пояснювати, хто партнери, куди вступаємо чи йдемо.

Зеленський "пішов" від реальних потреб своїх співгромадян.

Разом з тим, заявлені в промові цінності - демократія, повага до людської гідності, розбудова політичної нації - не залишають жодного сумніву в зовнішньополітичних орієнтирах.

А тому їх не варто проголошувати. Зрештою, це лише механізми - запроваджуємо цінності ЄС і стандарти НАТО (а це чітко заявлено) у себе в країні - ось вам і європейська та євроатлантична інтеграція.

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Щиро шкодую тих, хто не захотів чи не зміг почути відповіді питання про війну, мир і окуповані території.

  • Відновлення довіри з Росією шляхом обміну полоненими.
  • Продовження шляху відновлення довіри - зупинення кровопролиття.
  • Якщо вдається зробити попередні два кроки - політичні домовленості і переговори про врегулювання.

Чітко і публічно. Якщо щось не виходить, то легко перевірити, хто що робив, і хто винен, коли немає результату?

Я вітаю те, що питання повернення територій (політичне врегулювання) не стало на рівні озвучених підходів для Зеленського гачком з наживкою, на яку впіймали Порошенка.

Торгівлі територіями не буде. Це єдина і дуже непроста у виконанні озвучена червона лінія у переговорах щодо врегулювання.

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Зараз це виглядає неприйнятним для Росії, але бажаним для більшості українців. Що буде далі - побачимо.

І єдність народу як запорука успіху і у внутрішніх трансформаціях, і у міжнародних відносинах, і в обороні - це правильно.

Єдність починаємо формувати не з закликів об"єднатися навколо "безальтернативних", але непрацюючих планів, а з відновлення довіри до влади - новий президент, новий парламент. Все дуже непросто, але інакше все рівно не спрацює.

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З боку президента Зеленського перший крок до відновлення довіри - бути ближчим до людей, говорити про проблеми, які людей турбують, говорити зрозумілою людям мовою, не обіцяти нездійсненного, виконувати обіцяне.

Захоплення і ейфорії немає. Але готовність і бажання спробувати допомогти цьому президенту є.

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Владимир Зеленский Богдан Яременко
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