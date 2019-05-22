Порошенко и Парубий бросили вызов Зеленскому

Иван Яковина
Украинский журналист
22 мая 2019, 15:38

Нас ждет что-то грандиозное.

Порошенко, Зеленский
Порошенко начал войну против Зеленского в парламенте / Reuters

Порошенко и все прочие устами Парубия бросили вызов Зеленскому.

Начинается заруба. Посмотрим, кто кого.

Кстати, я уже много раз говорил, что по логике событий все должно быть как у Трампа:

Элиты возмутятся его победой, решат ее отменить. Начнется открытый саботаж любых его решений. Он, в свою очередь, будет ломать их через колено, попутно разрушая и институты.

Для реализации этой задачи нужны будут не самые приятные люди, готовые с ухмылкой выжигать сопротивление. Типа Мнучина, Сары Хакаби-Сандерс, Миллера и Кавано у Трампа.

Примерно 40 процентов населения будет в восторге, остальные - в ужасе.

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Экономика быстро попрет в гору, но цену многие будут считать слишком высокой. В прессе и в парламенте начнутся многочисленные расследования, которые много чего откопают. Президента обязательно обвинят в предательстве и в работе на РФ. Он будет называть результаты этих расследований "фейком".

Потенциальный плюс всего этого в том, что в отличие от Трампа, разрушающего хорошую и отлично работающую систему с честными и правильными институтами, Зеленскому надо ломать систему максимально х*евую, продажную и неэффективную.

Но и тут в процессе запросто можно дров наломать.

В общем, нас ждет что-то грандиозное.

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Петр Порошенко Дональд Трамп досрочные выборы Андрей Парубий Иван Яковина Украина
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