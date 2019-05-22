Парубий обратился к своим сторонникам с просьбой "принюхаться"

Андрей Парубий / Скриншот с видео tsn.ua

Спикер Верховной Рады Андрей Парубий обратился к своим сторонникам в сервисе микроблогов Twitter с просьбой "принюхаться".

Он отметил, что уже учуял в воздухе запах горящих покрышек.

"Вы думаете, что это в воздухе запах реванша, - принюхайтесь! Это запах горящих шин! Реванш не пройдет!", - написал политик.

Как сообщалось ранее, 22 мая в повестку дня сессии Верховной Рады не включили ни одного законопроекта от президента Владимира Зеленского.

Напомним, утром Парубий заявил, что указ Зеленского о роспуске Рады оспорят в Конституционном суде.

"Печально и тревожно, что гарант Конституции Украины начинает свою деятельность с нарушения конституции. Плохой знак", - написал он

Напомним, после того, как Зеленский обратился к спикеру Рады Андрею Парубию с призывом созвать депутатов на внеочередное заседание 22 мая, глава парламента подписал соответствующее распоряжение. Планировалось, что депутаты рассмотрят и попробуют внести изменения в закон о выборах народных депутатов.