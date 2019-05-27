В чем суть конфликта Филарета и Епифания

Андрей Головачев

политический эксперт

27 мая 2019, 06:58

Что общего между Томосом и Роттердам +

Патриарх Филарет и митрополит Епифаний
Патриарх Филарет и митрополит Епифаний / vidomosti.kiev.ua

Для того чтобы понять суть религиозно-церковных конфликтов, которые сейчас происходят в Украине, лучше всего воспользоваться рыночной терминологией.

Итак, что такое церковь?

Церковь - хозяйственный субъект, который конкурирует на рынке предоставления религиозных услуг. С этой точки зрения, церковь — это обычный рыночный игрок, который производит определенные товары и услуги для своих потребителей.

Как и для любого рыночного игрока, целью церкви является извлечение прибыли. Прибыль тем выше, чем сильнее стратегические позиции церкви на рынке. Устойчивость церкви тем выше, чем выше ее доля на рынке. Поэтому любая церковь всячески стремиться к экспансии.

У любой церкви есть свои акционеры, которым принадлежит прибыль церкви

До начала конфликта акционерами православных церквей в Украине являлись:

  1. УПЦ МП - Священный синод во главе с патриархом Кириллом
  2. УПЦ КП - Патриарх Филарет
  3. УАКПЦ - Митрополит Макарий

Дарование Томоса - это, продолжая бизнес-аналогию, совместная операция государства Украины и Константинопольского патриархата, суть которой заключалась в:

  • создании нового юридического лица на религиозном рынке Украины - ПЦУ, акционером которой является Константинопольский патриархат (г. Стамбул);
  • принуждение силой государства, а также различными посулами акционеров УПЦ КП и УАКЦ к слиянию с ПЦУ и передаче ей всей собственности, власти и будущей прибыли;
  • рейдерские атаки на собственность УПЦ МП с помощью силовых структур и различных парамиллитраных формирований, финансируемых из бюджета силовых ведомств.

По итогам спецоперации Томос, владелец УПЦ КП патриарх Филарет обвинил государство Украины, в лице бывшего президента Украины и Константинопольский патриархат в том, что они вероломно нарушили устные договоренности, данные ему и по этой причине он заявил, что УПЦ КП остается самостоятельным игроком на рынке религиозных услуг и не готово передать свое имущество в новую ПЦУ. Другими словами, Филарет разорвал сделку по слиянию! Другой акционер, отец Макарий, условиями слияния оказался вполне доволен и претензий к сделке не имеет.

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Новый президент Зеленский отказался вмешиваться в конфликт хозяйствующих субъектов и предложил им выяснять отношения самостоятельно с помощью судебных органов, как это и положено в нормальной рыночной правовой экономике.

Ситуация зависла. Исполнительный директор новой ПЦУ митрополит Епифаний вступил в религиозно-юридическую борьбу с Филаретом. В этой борьбе его всячески поддерживают его акционеры из Стамбула.

Пока стороны еще не готовы идти на компромисс. Филарет выторговывает для себя более выгодные условия. Прихожане в прострации.

Но, как известно, когда два игрока находятся в тяжелом и длительном имущественно- правовом споре, то их позиции на рынке ослабляются, так как ухудшается качество предоставляемых ими услуг по бессмертию своим клиентам. Этим не преминул воспользоваться третий игрок- УПЦ МП, которая сейчас быстро восстанавливает свои, ранее утраченные рыночные позиции, предоставляя страждущим "канонически безупречные" религиозные услуги.

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Вся эта неприглядная история на рынке религиозных услуг, которая произошла в Украине, и которая еще далека от своего завершения, произошла по причине того, что государство грубо вмешалась в рынок, преследуя свои корыстные цели. Любой рынок всегда страдает, когда в него вмешивается государство. Цель любого вмешательства государства в рынок, в конечном итоге, - это создание монополий. По существу, операция Томос мало чем отличается от операции Роттердам+, которую провернули Порошенко и Ахметов. И в том, и в другом случае высшее руководство страны искусственен создает преференции для одного игрока рынка с целью совместного извлечения дивидендов из этого. А за красивым, благородным обоснованием корыстных мотивов дело не станет. Для этого любая власть содержит многочисленный штат наемных пропагандистов.

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УПЦ КП УПЦ МП Филарет РПЦ Андрей Головачев Томос Митрополит Епифаний ПЦУ
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