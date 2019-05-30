Порошенко продолжает вести себя как политик без тормозов

Андрей Головачев

политический эксперт

30 мая 2019, 09:24

Но несомненная польза от его президентства есть.

Петр Порошенко
Петр Порошенко / УНИАН

Безумная ситуация с кражей серверов в ситуационной комнате АП, которая сама по себе тянет лет на 20 тюрьмы, а также все наглое и циничное правление Порошенко, который рассматривал страну как свою собственную вотчину, все же имеет одну несомненную пользу.

Его президентство, наконец-то, привело большую часть общества к пониманию, что необходимо срочно принимать работающий закон об импичменте, который бы позволял отстранять безумцев, подобных Порошенко, от власти и немедленно упаковывать их в колонию.

Читайте такжеПорошенко явно и нагло пошел против интересов УкраиныБьюсь об заклад, что совокупный срок по всем статьям, которые будут еще много лет инкриминировать Петру Алексеевичу, превысит 200 лет. Он, действительно, был без тормозов, не признавал и сейчас не признает никакого закона в отношении себя. В правовом отношение он вел себя как первобытный человек, признающий только закон голой силы. У него тотально криминальное сознание и он мыслит блатными категориями. Он нанес огромную моральную травму обществу, развалил работу государственных институтов, сознательно раскалывал общество ради сохранения власти и последствия его правления будут еще долго сказываться на стране.

Очевидно, Украине надо было пройти через безумие Порошенко, чтобы понять ПОЧЕМУ Европа отказалась от президентской формы в пользу парламентской.

Жестокий урок!

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Петр Порошенко Андрей Головачев новости Украины ситуационная комната
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