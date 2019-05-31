Упитанные тараканы толпами побежали с "Титаника" Порошенко

Начался "великий исход" из new-титаника БПП / УНИАН

Всего ничего прошло после падения "глиняных столпов эпохи бесконечных жирных улучшений" и тараканы шустро побежали в разные стороны. Целыми упитанными колонами или скромными единичными "отрядами". Обычная украинская классика. Пока сытно жрем - держимся вместе, в круговой обороне, отбиваем своё по рожам этих надоедливых активистов и журналистов.

Какая все-таки неприглядная судьба оказалась сразу у двух пафосных партий власти - БПП и НФ. Столько понтов вчера и столько дурно испорченного воздуха и трусливых свиных глазок сегодня.

Читайте такжеПорошенко продолжает вести себя как политик без тормозовКононенко и Грановский - эти смелейшие люди, пять лет назад запрыгнувшие сразу с районного уровня в большую игру - синхронно объявили о начале "великого исхода" из new-титаника БПП. Тем самым быстро и эффектно превращая все ещё бодро бубнящего гражданина Порошенко в жадно-дрожащего "Кису Воробьянинова" и записного электорального маргинала с потенциалом в 2,3%.

Можно, разумеется, продолжать надувать свои пузатые брюшки, угодливо пыхтеть о "реванше через год", стонать о потерянных возможностях. Но на самом деле эта дорога явно ведёт только вниз.

Просто самые ушлые и циничные быстрее прочих понимают, что Порошенко слишком дурно пахнет и что эта вонь навсегда. А потому столь откровенно спрыгивают.

Чтобы попытаться в другом месте расторговать свои возможности и отстоять на коленях перед новыми хозяевами право покупать себе немножко влияния. И сидеть опять, по индюшачьи надувших и обильно потея, в ресторанчиках, сквозь зубы, в которых застрянут мясные мышечные волокна, причмокивая: "мы решаем, мы в деле".

Что может быть хуже судьбы опущенных топ-бппшников? Только одно - членство в НФ. Если БПП - это партия вечных бюджетных приспособленчеств и оперативного перекрашивание, то НФ куда символичнее. С БПП проще простого. Пограбили. Поменяли флаги. Помолчали. Опять трудоустроились в теневые "отряды грабителей". С этими мыслями они и заходили во власть, покупая входной билет напрямую у "честнейшего" Петра Алексеевича.

Читайте такжеПорошенко явно и нагло пошел против интересов УкраиныНФ же пыталась продать нам постмайданную и постреволюционную романтику. Все эти революционные победные салюты. Рука на сердце, слеза в глазу, растянутый рот, в тысячный раз поющий одну и ту же песню. Камуфляжная эстетика. Идея Фронта, который спасает страну от оккупантов и вытягивает из экономической пропасти. Избрание премьера, который в одиночку может вырубить сразу всех топ-бойцов из ММА. А в итоге это оказалось редкостное собрание редкостных особей. Циничных, бесполезных и откровенно вороватых. Партия сплошных неудачников.

И если Порошенко унизили выбором, то НФ и вовсе размолотили без выборов. А потому вечно говорливый Яценюк, левой рукой вешая себе ордена за стены, правой дрожащей держит бумажку, где слезами жадности написано: "мы не пойдём на выборы". Каким же нужно быть "коллективным ничтожеством", чтобы быть опущенными до, но опять хотеть?