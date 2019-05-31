Будет ли дефолт в Украине

Грозит ли Украине дефолт / dengi-info.com

С легкой руки Игоря Коломойского тема возможного дефолта вызвала жаркие споры и стала доминирующей в последние дни в экспертном сообществе

В основном все точки зрения свелись к следующим двум:

1. Дефолт - это крах украинской экономики. Гривня обвалится, капитал убежит из страны и мы все погибнем. Поэтому о дефолте даже думать нельзя. Надо бороться за свой имидж добросовестного заемщика.

2. Дефолт - это благо, это очищение. Дефолт даст возможность отказаться от непосильной долговой нагрузки и направить освобожденные ресурсы на понижение тарифов для населения и начать делать "настоящие реформы", которые не будут такими болезненными для пересичных украинцев.

Обе точки зрения, на мой взгляд, смешные и наивные.

Начнем с первой. Никакой мы не "добросовестный заемщик". Мы давно уже безнадежный банкрот и все это прекрасно знают. Выплатить свои долги без перекредитования мы не в состоянии. Дефолт мы, на самом деле, уже объявляли и не раз. Сначала объявила Наталия Яресько перед коммерческим кредиторами, которые согласились на реструктуризацию. Затем мы дружно послали по известному адресу Россию с ее 3 млрд долл претензий. Это тоже был дефолт. Дело застряло в суде, на рано или поздно придется платить и с процентами, а денег нет.

То есть, мы на самом деле уже давно банкроты, но МВФ и Запад в целом не соглашаются признать нас таковым, предоставляя нам финансирование для перекредитования.

В принципе МВФ может нас перекредитовать еще очень долго. Например, еще пару десятков лет, как Пакистан, в надежде, что в Украине когда-нибудь придет к власти" ответственное правительство", которое начнет делать реформы и бороться с коррупцией.

Вторая точка зрения совсем глупая. Дело в том, что в стране сейчас нет политических сил, которые были бы способны самостоятельно, без помощи Запада, провести реформы. Это полная утопия, фантастика , потому что общество совершенно инфантильно, политически не зрело, дезориентировано и неспособно привести к власти силы, способные вытянуть страну после дефолта. Поэтому, если такая глупость, как объявление дефолта по долгам МВФ и произойдет, то максимум через год в стране начнется такой хаос, что народ сметет любую власть, а новая, немедленно снова обратиться к МВФ за помощью. Так что все разговоры о дефолте с последующими "правильными реформами" это обычная демагогия в стиле а-ля Ляшко.

Читайте также"Долговая ловушка": эксперт оценил вероятность дефолта в УкраинеСитуация в Украине близка к параличу. Суть его заключается в том, что мы просто ничего сейчас не способны изменить в своей жизни. Мы не можем провести никакие реформы, остановить войну, улучшить экономику, выплатить долги, понизить тарифы, начать сажать коррупционеров и т.д. Ничего! Мы даже не в состоянии объявить дефолт, потому что не знаем, а что делать после этого. Орать "Слава Украине"?

Поэтому все разговоры о дефолте носят исключительно умозрительный характер. Пустое это все. Мы сейчас себе не принадлежим. Для объявления дефолта надо иметь ответственную сплоченную элиту, с железными яйцами. А такой нет. Одни клептоманы в вышиванках с оффшорными счетами.

Никто всерьез наши угрозы объявить дефолт не воспринимает, рынок даже не пошевелился.

Если когда-нибудь старшие товарищи придут к выводу, что нам, действительно, надо объявить дефолт, то нам об этом сообщат. И тогда мы объявим. Но это еще не скоро будет.