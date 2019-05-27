Коломойский предложил дефолт: реакция у Зеленского, и как воспринимать слова экс-губернатора

Объявление дефолта в Украине — малоэффективный путь, полагает глава партии Слуга народа.
Бывший председатель Днепропетровской областной госадминистрации, бизнесмен Игорь Коломойский считает, что Украине нужно поступить с кредиторами так же, как Греция — объявить дефолт.
Предложение прокомментировали у президента Владимира Зеленского, а эксперты объяснили Главреду, как воспринимать слова экс-чиновника.
Шаг Греции в отношении кредиторов является примером для нашей страны, в дефолте ничего страшного нет, говорил бывший губернатор в интервью Financial Times.
"…мы должны поступить с нашими кредиторами, как Греция. Это пример для Украины… Сколько раз Аргентина объявляла дефолт? И ничего, реструктурировали (долг — Ред.)", — полагает он.
Реакция у Владимира Зеленского на предложение Игоря Коломойского относительно дефолта
Заявление Коломойского на пресс-конференции прокомментировал советник президента Владимира Зеленского по политическим вопросам, политтехнолог, глава партии украинского лидера Слуга народа Дмитрий Разумков.
Разумков полагает, что "в сегодняшних условиях объявление дефолта — это малоэффективный путь, и вряд ли Украина сможет сегодня по нему пойти".
"У нас плюрализм мнений, демократия в стране. Журналисты могут говорить то, что они считают нужным, бизнесмены и представители политических сил. Я думаю, что завтра будет встреча представителей МВФ с президентом, на которой будут расставлены многие точки над і…", — сказал он.
Как воспринимать предложение Игоря Коломойского относительно дефолта: комментарий известного экономиста
Известный экономист Андрей Блинов объяснил Главреду, почему идея не расплачиваться с Международным валютным фондом путем объявления суверенного дефолта является не самой лучшей.
Аналитик заявил, что информация об отказе Греции расплачиваться с МВФ по задолженности — это миф.
"И Греции, и Исландии кредиты МВФ не списывались, более того, оба государства рассчитываются по этим долгам. Действительно, в 2015 году, в июле, Афины заявили Фонду, что платить не будут, но в течение месяца, получив поддержку и финансирование от Европейского союза, свое решение пересмотрели и все последние четыре года аккуратно выплачивают долги. То, что с МФВ можно не рассчитываться и как-то все порешается — это большое заблуждение", — утверждает экономист.
Блинов отметил, что главной проблемой, стоящей перед украинским государством, являются задолженности не перед Фондом, а по еврооблигациям. "Долг Украины перед МВФ сегодня составляет менее 5 млрд долларов, эта сумма достаточно небольшая, и, соответственно, эти средства могут быть достаточно легко выплачены. Это значительно меньше 23 млрд долларов, которые у нас находятся в виде еврооблигаций. Именно этот вопрос является самым больным, поскольку этот долг относительно короткий по срокам погашения и достаточно дорогой", — заявил он.
"Плюс — наши долги в прошлом году были реструктуризированы, и по ним уже было списано 20% в обмен на опционы на выплаты от будущего роста ВВП, и с сентября 2019 года у нас начнется выплата по основному долгу", — добавил специалист.
По мнению Блинова, главная проблема в том, что расплатиться по займам Украине должна в очень сжатые сроки.
"И это главная проблема украинского долга: от составляет 60% от ВВП, это не критичный показатель, но он очень короткий. В ближайшие три года мы должны выплатить порядка 17 млрд долларов только по внешнему долгу Минфина, — сказал аналитик.Это очень большие средства. К тому же правительство активно работает на рынке внутреннего долга, что привело к тому, что сегодня треть бюджета это, по сути, выплаты по государственным долгам. Нам, конечно, желательно облегчать календарь, но решение сделать это через дефолт не получится достичь", — подчеркнул собеседник.
Как воспринимать предложение Игоря Коломойского относительно дефолта: комментарий экономического эксперта
Экономический эксперт Александр Охрименко сказал Главреду, что заявление Коломойского о дефолте — ни что иное, как провокация.
"Многие украинцы пугаются слова дефолт, может по незнанию кто-то начнет скупать валюту, кто-то начнет забирать свои деньги из банков, и экономическая ситуация в Украине ухудшится. Греции никто не списывал долги. Мало того, в 2015-ом у нас уже был технический дефолт, но его никто не помнит", — заявил он.
Аналитик добавил, что сейчас цель — создать напряженную ситуацию вокруг Зеленского, запугать, создать проблему и тем самым влиять на президента Украины. По словам эксперта, заявление Коломойского Financial Times не имеет никакого отношения к экономической ситуация в стране.
"Это обычная политика — создают проблемы, а потом их решают. Сейчас у нас нет никаких проблем с погашением внешнего долга. Если помните, то вначале года все кричали, что доллар будет по 30-50 грн. Мы погасили половину денег, которые должны были отдать в этом году. И курс даже не дрогнул. Да, проблемы у нас есть, но они никак не приведут к дефолту", — уточнил Охрименко.
Напомним, в начале июля 2015 года Греция допустила дефолт. В Украине в 2015-м Кабинет министров Украины объявил о временном приостановлении платежей по выплате России так называемого долга беглого экс-президента Виктора Януковича, таким образом был объявлен технический дефолт.
Что такое дефолт: причины и последствия
Дефолт (англ. default — невыполнение обязательств) — невыполнение договора займа, т.е. невыполнение обязательств, прекращение платежей, своевременную неуплату процентов или основного долга по долговым обязательствам.
Самым распространенным способом привлечения средств государствами являются ценные бумаги – банковские векселя, облигации, бонды. Прекращение выплат процентов или основного долга по ценным бумагам считается дефолтом. Дефолт может произойти у государства, компании и даже у физического лица.
Есть разница между понятиями: дефолт – невыполнение финансовых обязательств, неплатежеспособность – невозможность выплачивать обязательства, банкротство – признанная хозяйственным судом финансовая несостоятельность.
Существуют разные виды дефолта:
- Суверенный дефолт – объявляется государствами и компаниями, неспособными обслуживать все или часть своих обязательств.
- Технический дефолт - объявляет кредитор заемщику в случае, если заемщик имеет шансы расплатиться по долгу. В противном случае дефолт приводит к банкротству должника.
При дефолте государство или фирма продолжают функционировать и решать свои проблемы. При банкротстве они прекращают свое существование.
Чем грозит дефолт:
- Государствам-заемщиками, не выполняющим перед кредиторами свои обязательства, грозят довольно серьезные последствия:
- Финансовую и политическую изоляцию страны;
- Наложение ареста иностранных активов государства;
- Невозможность осуществления дополнительных займов;
- Обесценивание национальной валюты;
- Наложение санкций, квотрирование, ограничений на торговлю, остановку инвестиций в страну.
Единственный возможный плюс от дефолта: кредитор, понимающий, что свои деньги, скорее всего, вернуть не получится, может сесть за стол переговоров и уменьшить сумму долга, списать проценты с тела долга или дать отсрочку на погашение займа в надежде вернуть хоть часть одолженной суммы. Даже при самом благоприятном раскладе государство, допустившее дефолт, лишается доверия кредиторов.